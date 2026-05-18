Burnley vs Arsenal: Falcões e oportunidades desperdiçadas

A partida entre Burnley e Arsenal terminou em golaço, com o placar final de 2 x 2. Com destaque para as falcões cometidas por Jaidon Anthony e por Loum Tchaouna, e as oportunidades desperdiçadas por Gabriel Magalhães e por Kai Havertz. Verifique os detalhes aqui.

Falta cometida por Jaidon Anthony ( Burnley ). Falta cometida por Loum Tchaouna ( Burnley ). Lesley Ugochukwu ( Burnley ) sofre uma falta no campo defensivo. Leandro Trossard ( Arsenal ) bate no poste esquerdo com finalização com o pé direito de fora da área.

Assistência de Eberechi Eze. Oportunidade perdida Kai Havertz (Arsenal), finalização com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de Leandro Trossard após escanteio. Finalização bloqueada, Bukayo Saka (Arsenal) finalização com o pé esquerdo do lado direito da área.

Finalização bloqueada, Loum Tchaouna (Burnley) finalização com o pé direito do lado direito da área. Assistência de Hannibal Mejbri. Oportunidade perdida Gabriel Magalhães (Arsenal), finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Riccardo Calafiori de bola parada.

Falta cometida por Loum Tchaouna (Burnley). Bukayo Saka (Arsenal) sofre uma falta na lateral direita





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