Burger King gera polêmica com campanha aludindo à ausência de Neymar no álbum da Copa

Campanha do Burger King compara preço de figurinhas da Copa do Mundo com frango empanado, sugerindo que Neymar 'nem foi convocado', gerando debate nas redes sociais e reacendendo discussões sobre sua participação no torneio.

A mais recente campanha do Burger King , lançada com foco na iminente Copa do Mundo de 2026, rapidamente se tornou um ponto de discórdia devido a uma alusão sutil, porém perceptível, à ausência de Neymar no álbum de figurinhas oficial do torneio.

A estratégia de marketing da rede de fast-food compara de forma direta o custo de um pacote de figurinhas ao preço de uma porção de frango empanado, acompanhada de uma frase que sugere que o renomado jogador 'nem foi convocado' para o evento esportivo. Essa abordagem provocativa gerou uma onda de reações nas redes sociais, polarizando a opinião pública.

Enquanto alguns usuários elogiaram a campanha, considerando-a espirituosa e alinhada com o histórico irreverente da marca, outros a criticaram duramente, classificando-a como desrespeitosa e insensível em relação ao atleta. A ausência de Neymar no álbum de figurinhas, por sua vez, intensificou as especulações sobre sua possível participação na Copa do Mundo de 2026, um tema que tem gerado debates acalorados entre torcedores e especialistas.

Uma pesquisa recente do Datafolha revelou que 53% dos brasileiros desejam ver Neymar representando o país no Mundial, demonstrando o forte apelo popular do jogador. A campanha do Burger King, portanto, se insere em um contexto de grande expectativa e incerteza em relação ao futuro do craque no futebol.

A ação publicitária do Burger King consiste em um vídeo divulgado nas plataformas digitais, onde a rede estabelece uma comparação de preços entre um pacote de figurinhas e uma porção de frango empanado. A mensagem culmina com uma referência direta a Neymar, insinuando que os consumidores podem optar pelos produtos da marca em vez de investir em uma figurinha 'de um certo jogador que nem foi convocado'.

A frase, acompanhada de um tom jocoso, rapidamente viralizou nas redes sociais, desencadeando uma série de comentários e discussões. A reação do público foi dividida, com muitos defendendo a liberdade de expressão e o direito da marca de utilizar o humor em suas campanhas.

No entanto, outros criticaram a atitude do Burger King, argumentando que a empresa estava se aproveitando de uma situação delicada para promover seus produtos. A menção à ausência de Neymar no álbum de figurinhas do Mundial ocorre em um momento crucial, em que a seleção brasileira se prepara para enfrentar os desafios da competição.

A decisão sobre a convocação do atacante, que tem enfrentado problemas físicos e de desempenho nos últimos anos, é aguardada com grande expectativa por torcedores e imprensa. A pesquisa Datafolha, divulgada recentemente, reforça o desejo da maioria dos brasileiros de ver Neymar em campo, mas também revela uma parcela significativa da população que é contrária à sua convocação.

A dúvida sobre a participação de Neymar na Copa do Mundo de 2026 reside não apenas em sua condição física e desempenho recente, mas também em sua capacidade de superar os obstáculos e recuperar o nível de excelência que o consagrou como um dos maiores jogadores de futebol da história. Nas últimas temporadas, o atacante acumulou lesões e não conseguiu manter a regularidade em suas atuações, o que gerou questionamentos sobre sua aptidão para representar a seleção brasileira em um evento de tamanha importância.

Além disso, o aumento do número de seleções participantes do torneio, que passará de 32 para 48, torna a disputa por uma vaga na equipe ainda mais acirrada. O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 contará com um total de 980 figurinhas, incluindo 68 especiais e 112 páginas, tornando-se a edição mais extensa de todos os tempos. Cada pacote de figurinhas terá um custo de R$ 7, contendo sete unidades.

O lançamento oficial no Brasil está previsto para o dia 1º de maio. A rede Burger King, conhecida por suas campanhas provocativas e inovadoras, já utilizou em outras ocasiões o humor, a concorrência direta e temas de grande repercussão pública para atrair a atenção do público e fortalecer sua marca. Até o momento, Neymar não se pronunciou publicamente sobre a campanha do Burger King





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