Budah: da roda de rima em Cariacica ao palco do Rock in Rio

A trajetória de Brendha Rangel, a Budah, no hip hop, desde sua descoberta da cultura em Cariacica até seu lançamento no Rock in Rio, destacando os desafios e conquistas de uma artista que transformou sua vida através da música.
Aos 13 anos, Brendha Rangel, conhecida como Budah , descobriu em Cariacica (ES) um movimento de hip hop com batalhas de rima que mudaria sua vida.
Crescida ouvindo artistas do gênero, a descoberta a levou a participar de rodas de rima, onde encontrou sua vocação. Ela conta que, inicialmente, escondeu essa paixão da família, pois a cultura hip hop sempre foi marginalizada. Com o tempo, se integrou ao grupo e, para mostrar seu talento, gravou um vídeo caseiro que surpreendentemente repercutiu. Um amigo a convidou para gravar em um estúdio em Vitória (ES), onde registrou sua primeira música, inspirada em uma paixão da época.
Lançada em 2019, a canção foi um sucesso nas redes sociais, confirmando que a música era seu caminho. Budah destaca que a música sempre fez parte de sua vida, influenciada pelo pai, que tinha um grupo de samba, e pelo avô, amante da MPB. Alcione é uma de suas principais referências, e mesmo no rap, ela mantém uma abordagem melódica. O sucesso inicial trouxe mais oportunidades, incluindo colaborações com outros artistas do rap.
Para custear suas gravações e viagens a Rio de Janeiro e São Paulo, ela trabalhou em uma lanchonete com a mãe e vendia perfumes na praia. Com apenas 150 reais, enfrentava dificuldades, mas persistiu, criando uma rede de contatos com artistas estabelecidos. Em 2024, já em São Paulo, lançou seu álbum de estreia, Púrpura, com participações de Djonga, Duda Beat, Delacruz e MC Luanna, além de se apresentar em festivais como João Rock, Lollapalooza, Afropunk e The Town.
Este ano, ela estreará no Rock in Rio, em 6 de setembro, e lançará um álbum pela Universal. Para Budah, o hip hop transformou sua vida e a de sua família, mudando sua forma de pensar e agir. Ela acredita que o movimento é político, capaz de salvar vidas, evitando que pessoas cometam 'coisas erradas' nas ruas.
No entanto, reconhece que o rap feito por mulheres ainda enfrenta desigualdades gritantes nos bastidores. Em entrevista à CartaCapital, Budah reflete sobre sua trajetória e os desafios que ainda persistem para as mulheres no hip hop
