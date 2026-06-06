BTG vê risco de perda de rentabilidade no setor de frango com queda atípica nos preços externos

Relatório do BTG Pactual aponta queda de 4,1% nos preços de exportação de frango dos EUA em março, a maior para o mês em 20 anos, e alerta para possíveis impactos nas margens da Tyson Foods.

O relatório do BTG Pactual aponta uma queda atípica nos preços externos do frango dos Estados Unidos em março, o que pode representar riscos de perda de rentabilidade para o setor, especialmente para a Tyson Foods .

De acordo com os analistas Thiago Duarte e Guilherme Gutilla, a resiliência recente dos preços chamou atenção porque o mercado externo de frango dos EUA funciona historicamente como um destino para o excedente da produção doméstica. A maior parte da produção é vendida internamente, e apenas o excedente é exportado. Os preços de exportação acompanham de perto os preços domésticos, mas costumam ser negociados com desconto médio de cerca de 40%.

Atualmente, esse desconto está em 26%, um patamar considerado estreito pelo relatório. O relatório afirma que há debate sobre o tamanho do aumento da oferta de frango nos Estados Unidos, mas destaca que a direção do ciclo parece consensual: com mais oferta disponível, a tendência seria de queda nos preços domésticos e também nos preços de exportação. Segundo a análise, esse ajuste normalmente começaria pelo mercado externo. E esse movimento pode já estar em curso.

Em março, os preços das exportações americanas de frango caíram 4,1% em relação ao mês anterior, a maior queda para o mês em 20 anos. O recuo também contrariou o padrão sazonal normalmente observado no período. Segundo os analistas, as margens da divisão de frango da Tyson Foods têm forte correlação com os spreads das exportações americanas - esses spreads já estão 7% abaixo da média do primeiro trimestre.

Se o cenário persistir, a resiliência recente das margens da Tyson no segmento de frango pode começar a perder força nos próximos períodos. No segundo trimestre fiscal de 2026, a Tyson Foods registrou crescimento de receita e rentabilidade. A receita da companhia somou US$ 13,7 bilhões, alta de 4,6% na comparação anual. O lucro operacional total foi de US$ 875 milhões, ante US$ 780 milhões no mesmo período do ano anterior.

O desempenho foi sustentado pelos negócios de frango e alimentos preparados. No segmento de frango, o lucro operacional aumentou de US$ 411 milhões para US$ 523 milhões. Já a divisão de alimentos preparados registrou lucro de US$ 352 milhões, ante US$ 329 milhões. Para o ano fiscal de 2026, a Tyson projeta crescimento de aproximadamente 2% na produção de frango, com lucro operacional ajustado entre US$ 1,9 bilhão e US$ 2,05 bilhões.

A análise do BTG sugere que, se a tendência de queda nos preços de exportação se mantiver, as margens da Tyson podem ser pressionadas, mesmo com o crescimento da produção. O relatório destaca que o mercado de frango dos EUA está em um ciclo de aumento de oferta, o que historicamente leva a uma diminuição dos spreads de exportação. Com a queda atípica em março, os analistas veem risco de que a rentabilidade do setor sofra nos próximos trimestres.

Além disso, a Tyson enfrenta desafios como custos de insumos e demanda doméstica, mas o foco principal do relatório é o impacto das exportações. O documento conclui que o cenário externo merece atenção, pois pode afetar não apenas a Tyson, mas todo o setor avícola americano





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