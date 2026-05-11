BTG Pactual supera Itaú em rentabilidade no primeiro trimestre de 2026

O banco BTG Pactual obteve rentabilidade superior ao Itaú no primeiro trimestre de 2026, segundo relatório enviado ao mercado. A rentabilidade do BTG, medida pelo Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE), foi de 26,6%, em comparação com 24,8% do Itaú.

O BTG Pactual superou o Itaú em rentabilidade no balanço do primeiro trimestre de 2026 , mostra comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira, 11. A companhia teve um trimestre positivo marcado pela alta de 34% nas receitas, que chegaram a 9,9 bilhões de reais.

Com isso, a rentabilidade do BTG, medida pelo Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE, na sigla em inglês) ficou em 26,6%, avanço de 3,4 pontos percentuais na comparação com a rentabilidade do primeiro trimestre de 2025. Embora o BTG seja um banco focado em investimentos, o que torna a comparação com os demais grandes bancos do Brasil um pouco diferente, a companhia está com uma rentabilidade maior que os demais tradicionais.

O Itaú está com um ROE 24,8%, Santander está com rentabilidade de 16%, enquanto o Bradesco com com um ROE de 15,8%. Segundo o CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, a companhia entregou outro trimestre de resultados recordes mesmo diante de um cenário mais desafiador ao longo do período, marcado por maior volatilidade nos mercados e tensões geopolíticas.

'Seguimos focados em crescer com gestão rigorosa de riscos e geração sustentável de valor para clientes e acionistas”, conclui Sallouti. Veja os detalhes do balanço do BTG nesta reportagem





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