BTG Pactual: programa de fidelidade com liberdade de escolha e controle

O programa de fidelidade BTG Pactual está na flexibilidade, permitindo que o cliente escolha entre acumular Pontos BTG ou receber Cashback BTG, e pode alternar entre as duas modalidades ao longo do tempo.

Com a liberdade de escolha , o cliente pode acumular benefícios, trocar modalidade e comprar pontos pelo aplicativo BTG. A captação líquida de recursos ficou em R$ 78 bilhões, com recorde para wealth, sem considerar aquisições.

Em um mercado em que programas de fidelidade ainda são frequentemente percebidos como complexos, engessados e pouco transparentes, dar mais liberdade de escolha e controle é fundamental. Isso significa que o cliente pode decidir como acumular, como usar o saldo e quando acelerar esse processo. Essa autonomia ganha força com a possibilidade de comprar Pontos BTG diretamente pelo aplicativo, uma funcionalidade que amplia o acúmulo ativo e permite antecipar benefícios quando fizer sentido.

O programa de fidelidade BTG Pactual está na flexibilidade, permitindo que o cliente escolha entre acumular Pontos BTG ou receber Cashback BTG, e pode alternar entre as duas modalidades ao longo do tempo, de acordo com seu momento, seus objetivos e sua estratégia financeira. O saldo acumulado, seja em Pontos BTG ou Cashback BTG, pode ser usado em experiências, economia direta ou estratégias financeiras personalizadas.

Além disso, o cliente pode acelerar o acúmulo quando quiser completar saldo para um resgate, aproveitar campanhas com bônus, antecipar benefícios ou atingir um objetivo específico mais rapidamente. O programa também reforça a integração com o ecossistema do banco, concentrando a gestão dos benefícios no app e ampliando as possibilidades de uso do saldo. Entre as funcionalidades em desenvolvimento estão resgates com parceiros, acesso ao Terminal BTG Pactual, pagamento de contas do dia a dia e acesso a salas VIP.

Isso permite que o cliente transforme gastos em benefícios concretos e aproveite diferentes caminhos para alcançar seus objetivos financeiros





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