Bruno Gagliasso corta laços com irmão Thiago: conflito familiar gera debates sobre valores e política

O ator Bruno Gagliasso anuncia o fim da relação com o irmão Thiago, destacando diferenças de valores e moral. A disputa ganha repercussão nas redes sociais, envolvendo outros artistas, enquanto notícias sobre operações da PF, crédito para taxistas e mudanças na legislação trabalhista ocupam as manchetes brasileiras.

O ator Bruno Gagliasso , de 44 anos, decidiu romper o último vínculo que ainda mantinha com o irmão Thiago, também ator e deputado estadual. Em entrevista concedida à jornalista Maria Fortuna, Bruno afirmou que a relação entre os dois chegou ao fim após divergências políticas e pessoais, mas ressaltou que ainda guarda boas lembranças da infância e da adolescência que viveram juntos.





"Não temos relação. Amo tudo que vivemos, nossa infância, adolescência. Jamais vou responder aos ataques dele. Na verdade, vou responder com silêncio, ausência, em respeito ao que a gente viveu e à minha mãe.

Eu acho que não tem volta. A gente poderia estar em lados opostos politicamente, mas não é sobre isso. É sobre moral, valores, caráter", declarou o ator. A postura de Bruno, de não reagir publicamente aos ataques do irmão, acabou gerando ainda mais repercussão nas redes sociais, onde Thiago respondeu de forma irônica, chamando o irmão de "Pokémon evoluído, antifascita" e acusando-o de pertencer a uma "turma do ódio".





A disputa entre os irmãos rapidamente saiu do âmbito familiar e passou a ser alvo de comentários de outros artistas. Henri Castelli, que já dividiu a tela com Bruno nas novelas "Celebridade" (2003) e "Sol Nascente" (2016), aproveitou a oportunidade para ironizar a falta de pontualidade de Thiago nas gravações, pedindo que o deputado perguntasse ao irmão se ele aprendeu a respeitar horário de gravação, enfatizando a importância do respeito básico no meio artístico.

Apesar das provocações, a tensão entre Bruno e Thiago serviu como pano de fundo para debates mais amplos sobre valores familiares, divergências políticas e a responsabilidade dos famosos ao lidar com questões pessoais em público.



Paralelamente ao conflito familiar, o cenário midiático trouxe outras notícias de destaque.

O ex‑governador do Rio de Janeiro foi alvo de operacionais da Polícia Federal no condomínio Península, na Barra da Tijuca, e de mandados de prisão preventiva em São Gonçalo e Itaboraí, relacionados a supostos desvios na Rioprevidência, um fundo que movimenta mais de dois bilhões de reais. Em outro âmbito, o governo federal publicou medida provisória que libera um crédito de 30 bilhões de reais para taxistas e motoristas de aplicativos, enquanto o debate sobre a contribuição previdenciária patronal avança, com propostas de reduzir a alíquota de 20% sobre a folha de pagamento para até 1,4% sobre a receita das empresas.

Por fim, o Congresso discute a PEC que altera a escala 6x1, prevendo negociação de folgas aos domingos, embora o pagamento em dobro continue em vigor. Todas essas questões mostram como o entretenimento, a política e a economia se entrelaçam no Brasil contemporâneo





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