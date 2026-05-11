Bruno Fuchs e Renata Ruel criticam arbitragem após gol anulado no Brasileirão

O zagueiro Bruno Fuchs e a especialista Renata Ruel criticaram a arbitragem após um gol ser anulado no Brasileirão. Bruno Fuchs lamentou o Palmeiras ter conquistado apenas um ponto e a especialista criticou a CBF por instruir árbitros de forma equivocada.

O jogo teve um gol anulado aos 50 minutos do segundo tempo, em um lance que, para Renata Ruel, o time de Abel Ferreira saiu prejudicado.

O feito de Bruno Fuchs foi invalidado por um toque na mão de Flaco López antes da finalização. A regra fala que cometerá uma infração o jogador que marcar um gol no adversário diretamente com a mão ou braço, mesmo que seja uma ação acidental, ou, imediatamente após a bola tocar na mão ou no braço desse jogador, mesmo que também seja de maneira acidental, ele marcar o gol.

Na jogada, a bola toca de forma acidental no braço do López, que não é o jogador que faz o gol, como diz a regra. E a bola ainda vem cabeceada do adversário, mas o braço do López está no movimento natural. É um toque acidental, não é uma ação deliberada. Se fosse um braço deliberado ou um braço que estivesse ampliando o espaço corporal, aí a gente poderia entender como infração.

Mas a gente percebe que é um toque acidental, e aí a bola sobra pro Fuchs, que em nenhum momento toca na bola com o braço e faz o gol. Pela regra do jogo, como o toque é acidental e não é do jogador que marcou o gol, o gol tem que ser validado. É que muitas vezes a CBF instrui os árbitros de forma equivocada e diferente da regra, e isso confunde a cabeça dos árbitros.

Mas, pela regra, o gol deveria ter sido validado. O zagueiro Bruno Fuchs comentou sobre a decisão da arbitragem em seu lance e lamentou o Palmeiras ter conquistado apenas um ponto nesta rodada contra o vice-lanterna





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