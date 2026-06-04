Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Bruna Biancardi fala sobre início do relacionamento com Neymar

Celebridades News

Bruna Biancardi fala sobre início do relacionamento com Neymar
Bruna BiancardiNeymarRelacionamento
📆6/4/2026 3:17 PM
📰jornalodia
32 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 78%

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou detalhes do início do relacionamento com Neymar Jr. em entrevista ao podcast 'Quem É Você Nesse Rolê?' comandado por Thais Fersoza.

Bruna Biancardi fala sobre início do relacionamento com Neymar em entrevista ao podcast 'Quem É Você Nesse Rolê?

' comandado por Thais Fersoza. Ela contou que não tinha expectativas em torno da relação e que chegou a mentir para os pais sobre a aproximação com o atleta. Bruna acompanhou jogador em uma viagem junto da família dele para Ibiza e revelou que pediu para a irmã ajudar, caso acontecesse alguma coisa. A influenciadora também relembrou a reprovação da família durante o início do relacionamento e contou como descobriram que ela havia ido viajar com Neymar.

Bruna começou a se relacionar com Neymar ainda em 2021 e eles oficializaram a união civil e tiveram duas filhas, a Mavie, de dois anos, e a Mel, de dez meses

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalodia /  🏆 9. in BR

Bruna Biancardi Neymar Relacionamento Início Entrevista

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bruna Biancardi compartilha registros das filhas | CelebridadesBruna Biancardi compartilha registros das filhas | CelebridadesInfluenciadora mostrou Mavie e Mel em momento descontraído
Read more »

Bruna Biancardi aluga mansão de R$ 30 milhões em Orlando para a Copa do MundoBruna Biancardi aluga mansão de R$ 30 milhões em Orlando para a Copa do MundoSaiba detalhes da mansão luxuosa onde a influenciadora e sua família ficarão durante os jogos.
Read more »

'É desgastante', diz Bruna Biancardi sobre ataques racistas contra filhas com Neymar'É desgastante', diz Bruna Biancardi sobre ataques racistas contra filhas com NeymarInfluenciadora afirmou que Mavie e Mel são alvo de comentários racistas nas redes sociais e explicou por que evita recorrer à Justiça
Read more »

Bruna Biancardi desabafa sobre racismo contra filhas: 'Desgastante'Bruna Biancardi desabafa sobre racismo contra filhas: 'Desgastante'Esposa de Neymar explicou como lida com os ataques contra Mavie, 2, e Mel, de 11 meses
Read more »



Render Time: 2026-06-04 18:16:52