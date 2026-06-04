A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou detalhes do início do relacionamento com Neymar Jr. em entrevista ao podcast 'Quem É Você Nesse Rolê?' comandado por Thais Fersoza.
Bruna Biancardi fala sobre início do relacionamento com Neymar em entrevista ao podcast 'Quem É Você Nesse Rolê?
' comandado por Thais Fersoza. Ela contou que não tinha expectativas em torno da relação e que chegou a mentir para os pais sobre a aproximação com o atleta. Bruna acompanhou jogador em uma viagem junto da família dele para Ibiza e revelou que pediu para a irmã ajudar, caso acontecesse alguma coisa. A influenciadora também relembrou a reprovação da família durante o início do relacionamento e contou como descobriram que ela havia ido viajar com Neymar.
Bruna começou a se relacionar com Neymar ainda em 2021 e eles oficializaram a união civil e tiveram duas filhas, a Mavie, de dois anos, e a Mel, de dez meses
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