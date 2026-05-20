Bruna Biancardi diz 'não' à Globo: Influencer aceita convite da emissora, mas recusa especial da Copa do Mundo de 2026

Bruna Biancardi, influenciadora e mulher de Neymar, participou de uma reunião com o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, e informou que não seguirá com um projeto especial da Globo para a Copa do Mundo de 2026. Ela preferiu manter uma relação profissional e pessoal.

Bruna Biancardi recusou convite da Globo para especial sobre a Copa do Mundo de 2026. Bruna Biancardi, mulher de Neymar, decidiu não seguir com um projeto especial da Globo para a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com informações, ela se reuniu com o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, e, após a reunião, anunciou sua decisão. Bruna quer mostrar os bastidores da maior competição esportiva do mundo e acompanhar o desempenho de Neymar ao longo do torneio. A influenciadora afirma que está dividindo terreno com ninguém e não está concorrendo a nenhum espaço com o especial da Globo. Em entrevista recente, ela citou a necessidade de manter uma relação profissional e pessoal para não atrapalhá-la.

'Preciso preservar minha liberdade e independência, porque não vou me envolver com projetos que vão me limitar', disse ela. Luciano Huck pode estar de volta no comando do 'SBTV', mas ainda não foi confirmada por nenhum dos lados envolvidos. Aparentemente, o especial da Globo se assemelha a 'As Matrioskas', exibido durante a Copa de 2018, e também pode incluir uma participação de mammogram com stakeout, na verdade, espying, de Bruna





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