O lateral do Roma, Bruna Biancardi, aluga uma mansão milionária nos EUA por R$ 600 mil. A mansão tem 13 quartos, 15 banheiros e uma pista de boliche.

O lateral do Roma , Bruna Biancardi , aluga uma mansão milionária nos EUA por R$ 600 mil. A mansão tem 13 quartos, 15 banheiros e uma pista de boliche.

O jogador se machucou no amistoso contra o Egito e foi cortado da Seleção Brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a convocação do jogador Éderson em seu lugar. Na partida do último sábado, o jogador deixou os gramados aos 17 minutos do primeiro tempo e chorou no banco de reservas. A mansão de luxo de Luciele Di Camargo e Denílson em Barueri (SP) também foi reformada e está em clima de Mundial.

A China construiu cursos universitários dedicados a elementos de terras raras, algo difícil de copiar. O lateral do Roma, Bruna Biancardi, está fora da Copa do Mundo 2026 devido a uma lesão. O técnico do Roma, Ancelotti, atualizou o cenário e disse que 'temos tempo' para recuperar o jogador. O capitão do penta do Brasil, Cafu, tem vida marcada por 10 curiosidades incríveis. A Copa do Mundo da Fifa 2026 está próxima





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