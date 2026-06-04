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Bruna Biancardi aluga mansão de R$ 30 milhões em Orlando para a Copa do Mundo

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Bruna Biancardi aluga mansão de R$ 30 milhões em Orlando para a Copa do Mundo
Bruna BiancardiMansão OrlandoCopa Do Mundo
📆6/4/2026 8:56 AM
📰jornalextra
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Saiba detalhes da mansão luxuosa onde a influenciadora e sua família ficarão durante os jogos.

Bruna Biancardi já está com tudo planejado para acompanhar a Copa do Mundo. A influenciadora, que é mulher do jogador Neymar , escolheu uma mansão de luxo em Orlando, nos Estados Unidos, para se hospedar com as filhas e o restante da família.

O imóvel avaliado em impressionantes R$ 30 milhões está localizado em um dos condomínios mais exclusivos da região, conhecida como a Terra do Mickey. A casa foi alugada por cerca de R$ 600 mil e promete oferecer todo o conforto e entretenimento necessário para uma estadia inesquecível. A mansão conta com três andares, onde se distribuem 13 quartos e 15 banheiros, capacidade para acomodar até 32 pessoas.

O andar térreo é um convite à convivência, com várias salas decoradas de forma sofisticada e muita luz natural. A cozinha espaçosa, equipada com ilha e eletrodomésticos modernos, integra-se perfeitamente à sala de jantar, perfeita para a influenciadora gravar episódios de seu programa de culinária. Mas o ponto alto da casa é, sem dúvida, o lazer.

Os hóspedes podem desfrutar de um cinema particular, sala de jogos de tabuleiro, mesa de sinuca, videogame, simulador de golfe, fliperama, totó e uma brinquedoteca. A pista de boliche, no entanto, rouba a cena, com várias bolas e sapatos apropriados, além de um bar para quem espera a vez. Na área externa, uma imensa piscina rodeada por espreguiçadeiras, solário e área gourmet convida a dias ensolarados. A vizinhança oferece ainda campo de golfe de verdade, lagos, piscinas e área kids.

Bruna e Neymar optaram por Orlando devido ao tamanho das casas disponíveis, algo mais raro em Miami e Nova York, cidades onde o Brasil jogará. Além disso, a proximidade com os parques da Disney é um atrativo extra para familiares e crianças. A locação foi necessária porque a mansão que o craque está construindo nos EUA, em um terreno em Bal Harbour comprado por R$ 150 milhões, só ficará pronta no fim de 2027.

Enquanto Neymar se dedica à seleção, Bruna e sua família poderão aproveitar cada detalhe desse refúgio de luxo

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