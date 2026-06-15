Brooklyn Beckham acusa pais de usarem irmã Harper em manipulação midiática e agrava crise familiar

A crise na família Beckham se aprofunda com acusações públicas de Brooklyn Beckham contra David e Victoria. Ele afirma que os pais usaram a irmã Harper, de 14 anos, para controlar a narrativa sobre o conflito, após visita frustrada em Los Angeles. O caso, que começou após seu casamento em 2022, revela tensões expostas sob holofotes.

A família Beckham, um dos clãs mais famosos do mundo do entretenimento e do esporte, tem vivido nos últimos anos uma grave crise interna que veio à tona publicamente em janeiro de 2026.

O estopim foi um desabafo do primogênito do casal, Brooklyn Beckham, nas redes sociais, acusando seus pais, o ex-jogador de futebol David Beckham e a estilista Victoria Beckham, de usarem sua irmã caçula, Harper, de 14 anos, em uma nova tentativa de controlar a narrativa sobre a briga familiar na imprensa. O incidente específico que reacendeu as tensões ocorreu na sexta-feira, 12, quando Harper foi à casa de Brooklyn em Los Angeles, EUA, logo após acompanhar a família na cerimônia de entrega da estrela de David na Calçada da Fama de Hollywood.

A adolescente levava uma carta nas mãos, mas não conseguiu ser recebida pelo irmão. Fotos a mostram esperando porta por alguns minutos e saindo sem se encontrar com ele. Em seguida, a equipe de Brooklyn divulgou um comunicado oficial, sugerindo que a visita foi uma operação encenada para as câmeras, já que fotógrafos estavam posicionados no local.

Essa versão foi imediatamente contestada por amigos da família Beckham, que a consideraram "incrivelmente triste" e uma "acusação nojenta" contra uma garota que "apenas sente desesperadamente falta do irmão". O embate coloca em evidência o profundo e prolongado rompimento entre Brooklyn e sua família, que se iniciou em 2022 após seu casamento com a atriz Nicola Peltz.

Na ocasião, Nicola foi acusada por setores da imprensa e por próprios membros da família de tentar afastar Brooklyn de seus pais e irmãos. O jovem só se pronunciou publicamente em 2026, após anos de especulação, negando qualquer reconciliação e declarando, em tom de libertação, que "não estava sendo controlado" e que estaria "falando por si mesmo pela primeira vez na vida".

Em sua declaração, ele criticou duramente a forma como seus pais sempre gerenciaram a imagem pública da família, citando "publicações performáticas nas redes sociais, eventos em família e relações não autênticas" como elementos constantes de sua existência. A situação transforma uma celebração individual, como a estrela de David Beckham, em um palco de conflitos familiares expostos, destacando os desafios de manter privacidade e harmonia sob os holofotes constantes da fama.

A ausência de Harper no dia da homenagem, fugindo do protocolo para buscar uma reconciliação frustrada, e a resposta calculada da equipe de Brooklyn, ilustram a complexidade e a dor de um litígio familiar que transborda para o domínio público, envolvendo menores de idade e acusações graves de manipulação midiática





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Família Beckham Brooklyn Beckham David Beckham Victoria Beckham Crise Familiar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

David Beckham recebe estrela na Calçada da Fama de Hollywood com tapete verde em Los AngelesEm cerimônia realizada em Los Angeles, David Beckham recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. O evento, que aconteceu no mesmo dia de partidas da Copa do Mundo de 2026 na cidade, teve um tapete verde inspirado em campo de futebol. Entre os convidados estavam Victoria Beckham e Tom Cruise, que elogiou sua trajetória. Beckham discursou sobre a trajetória no futebol, a expansão do esporte nos EUA e se emocionou ao falar da família.

Read more »

Confira quem são as WAGs mais famosas da históriaNomes como Bruna Biancardi e Victoria Beckham se destacam na lista

Read more »

'Reizinho do hyperpop': conheça os principais hits de Oliver Tree, cantor americano morto em acidente de helicóptero no RioArtista transformou músicas como 'Life goes on', 'Miss you' e 'Alien Boy', que misturam pop, eletrônica, rock alternativo e humor irreverente, em fenômenos globais nas redes sociais, com bilhões de reproduções, e gravou com nomes como David Guetta e Robin...

Read more »

Torcida brasileira lota a Ponte do Brooklyn em Nova Iorque após estreia da seleção na Copa 2026Torcedores brasileiros, capitaneados pelo Movimento Verde e Amarelo (MBA), lotaram a icônica Ponte do Brooklyn, em Nova Iorque, em ato de apoio à seleção brasileira após a estreia na Copa do Mundo 2026. O evento, que seguiu agitação em Times Square, visou unir a torcida nos EUA rumo ao próximo jogo contra o Haiti, na Filadélfia, com samba, buzinas e muita animação.

Read more »