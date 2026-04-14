Britânica com Dupla Nacionalidade Impede de Retornar ao Reino Unido Devido a Novas Regras de Imigração

Uma cidadã britânica com dupla nacionalidade foi impedida de embarcar de volta ao Reino Unido, destacando falhas de comunicação sobre novas exigências de imigração e gerando debate sobre seus impactos em cidadãos com dupla nacionalidade.

Natasha Cochrane De La Rosa, uma cidadã britânica de 26 anos com dupla nacionalidade (britânica e espanhola), enfrentou um problema inesperado ao tentar retornar ao Reino Unido . A jovem foi impedida de embarcar em um voo de Amsterdã para Luton, na Inglaterra, devido a novas regras de imigração que exigem a apresentação de passaporte britânico ou certificado de residência para cidadãos com dupla nacionalidade . A situação, ocorrida em 6 de abril, expõe falhas na comunicação das novas exigências e levanta preocupações sobre o impacto em indivíduos com múltiplas cidadanias que, até então, usavam outros documentos para viajar livremente ao Reino Unido .

Natasha, que nasceu em Londres e reside no norte da cidade, havia deixado o Reino Unido sem problemas, mas foi barrada no portão de embarque, mesmo após passar pelos procedimentos de check-in, segurança e controle de passaporte. A companhia aérea, após consultar autoridades de imigração, impediu o embarque de Natasha, baseando-se nas recentes mudanças nas regras de entrada em vigor desde o final de fevereiro. Essas regras estabelecem que cidadãos com dupla nacionalidade não podem mais entrar no país apenas com um passaporte estrangeiro, sendo agora obrigatória a apresentação de um passaporte britânico ou irlandês, ou um certificado de direito de residência. A impossibilidade de embarcar deixou Natasha retida em Amsterdã, e posteriormente, na Espanha, onde agora busca soluções para retornar ao Reino Unido.

A situação de Natasha é agravada pelas circunstâncias de seu nascimento. Filha de pai britânico e mãe espanhola, ela não teve a cidadania britânica reconhecida automaticamente pelo lado paterno, pois seus pais não eram casados quando ela nasceu em 1999. Apesar de ter vivido, estudado, trabalhado e votado no Reino Unido, Natasha se viu em um “vácuo legal”, conforme ela mesma descreve, pois documentos como certidão de nascimento, registros fiscais e documentos de trabalho não foram suficientes para permitir seu embarque. Agora, para retornar ao país, ela precisa solicitar um passaporte britânico, um processo que pode levar semanas e, inclusive, ser negado. Alternativamente, ela pode pagar cerca de 589 libras por um certificado digital de direito de residência.

O caso de Natasha gerou um debate no Reino Unido sobre o impacto das novas regras em cidadãos com dupla nacionalidade, especialmente aqueles que, por anos, viajaram com passaportes estrangeiros sem restrições. A falta de informação clara sobre as novas exigências tem deixado muitos cidadãos desavisados, correndo o risco de serem impedidos de entrar no país, como ocorreu com Natasha, que afirma que “se soubesse, teria resolvido isso antes de viajar”.





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