The UK government announced a ban on under-16s accessing social media platforms, stating that the measures planned would go 'beyond any other country in the world' in protecting children from online harm. The proposed ban would affect platforms like Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, and X, which allow user-to-user interaction and content publishing. Services like WhatsApp and Signal would not be affected.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer , anunciou que o Reino Unido irá proibir o acesso de menores de 16 anos às redes sociais, afirmando que as medidas planejadas irão além de qualquer outro país do mundo na proteção de crianças contra danos online.

A proibição proposta afetará plataformas de usuário para usuário, como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, que permitem aos usuários publicar conteúdo e interação social. Serviços de mensagens como WhatsApp e Signal não serão afetados. Trump sugere que não irá à cerimônia formal de assinatura do acordo com Irã e os capacitará, fornecendo uma base clara para decidir o que é seguro e apropriado para a idade das crianças.

O governo planeja apresentar o projeto de lei aos legisladores antes do Natal, com as proteções previstas para entrar em vigor na primavera de 2027. O Reino Unido é o mais recente de uma série de países que introduziram ou estão considerando restrições ao uso de redes sociais por crianças. Em fevereiro, a Espanha proibiu o uso de redes sociais para menores de 16 anos e introduziu regras que exigem que as plataformas utilizem ferramentas rigorosas de verificação de idade.

Em dezembro, a Austrália tornou-se o primeiro país do mundo a implementar uma proibição de redes sociais para menores de 16 anos, bloqueando o acesso a 10 plataformas. Embora a proibição da Espanha tenha sido introduzida recentemente demais para produzir dados significativos sobre sua eficácia, uma pesquisa realizada pelo comissário de segurança online da Austrália mostra que muitas crianças encontraram maneiras de contornar a proibição.

O governo britânico planeja ir além da proibição australiana, com bloqueios pioneiros no mundo contra funções prejudiciais, como transmissões ao vivo e comunicação com estranhos para crianças menores de 16 anos, que também se aplicarão a outros serviços online, como sites de jogos. O Reino Unido planeja aprender com a experiência da Austrália, tornando muito mais difícil para as crianças contornarem as medidas de segurança.

As organizações de caridade voltadas para crianças também acolheram bem a medida, enquanto Lynn Perry, diretora executiva da Barnardo’s, alertou que uma proibição ‘não é a solução definitiva’ e que as empresas de redes sociais assumam a responsabilidade de tornar suas plataformas seguras e que o governo e os órgãos reguladores as responsabilizem rigorosamente





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