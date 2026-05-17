Brentford vs Crystal Palace: Stats, Highlights and Match Report

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Finalização bloqueada, Maxence Lacroix ( Crystal Palace ) de cabeça do lado esquerdo da área. Assistência de Adam Wharton com um cruzamento. Oportunidade perdida Chadi Riad ( Crystal Palace ), de cabeça do meio da área.

Assistência de Adam Wharton com um cruzamento após escanteio. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) bate no poste direito com finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Yéremy Pino. Finalização defendida em direção ao centro do gol.

Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) finalização com o pé direito de fora da área. Finalização defendida no lado esquerdo do gol. Daniel Muñoz (Crystal Palace) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área. Assistência de Adam Wharton.

Gol!!! Brentford 0, Crystal Palace 1. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) converte o pênalti com um finalização com o pé direito no canto inferior esquerdo. Oportunidade perdida Dango Ouattara (Brentford), finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Mathias Jensen depois de um contra-ataque





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