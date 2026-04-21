BRB inicia plano de limpeza de balanço com venda de R$ 15 bilhões em ativos ligados ao Banco Master

O BRB anunciou a transferência de R$ 15 bilhões em ativos problemáticos para um fundo privado em uma tentativa de reestruturação financeira, enquanto a governadora Celina Leão defende a solidez do banco contra críticas políticas.

O Banco de Brasília ( BRB ) oficializou nesta segunda-feira (20) um movimento estratégico de grande escala ao anunciar a venda de até R$ 15 bilhões em ativos associados ao Banco Master . Esta operação, desenhada para reorganizar o balanço patrimonial da instituição financeira após uma crise de credibilidade e solvência, consiste na transferência de papéis problemáticos para um fundo de investimentos privado.

A estrutura de pagamento foi estabelecida em duas fases distintas: uma entrada imediata, estimada entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões, e uma parcela residual de aproximadamente R$ 11 bilhões, que será quitada através de cotas subordinadas vinculadas ao desempenho futuro dos ativos cedidos. Este mecanismo permite ao BRB aliviar o peso de sua carteira, transferindo o risco de crédito para entes privados, enquanto aguarda o crivo das autoridades reguladoras, especificamente o Banco Central, que precisa chancelar a viabilidade técnica da transação. A gênese desta crise remonta a uma exposição excessiva do BRB a ativos do Banco Master, instituição que atravessou turbulências severas e foi alvo de investigações por suspeitas de irregularidades. O BRB havia realizado aquisições volumosas de carteiras que, posteriormente, revelaram-se desastrosas, obrigando o banco a provisionar valores vultosos. Enquanto as estimativas iniciais de prejuízo giravam em torno de R$ 8,8 bilhões, auditorias externas indicaram que o buraco poderia chegar a R$ 13 bilhões, pressionando severamente o capital do banco e gerando desconfiança entre os investidores e o mercado financeiro. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, tem atuado na linha de frente da defesa da instituição, classificando o episódio como uma falha de gestão pontual do ex-presidente Paulo Henrique e negando qualquer necessidade de privatização, sob a premissa de que o banco é sólido e contribui substancialmente para a arrecadação tributária da capital federal. Contudo, a situação política e econômica permanece tensa. Em declarações recentes, a governadora criticou o governo federal e instituições como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, acusando-os de não colaborarem nas negociações para a estabilização do BRB, o que, segundo ela, sugere um desejo político de ver a falência do banco distrital. Apesar do tom combativo, o futuro da operação de venda depende de fatores técnicos complexos que ainda não foram totalmente detalhados, como o valor exato dos descontos aplicados nos ativos e a real qualidade dos papéis que permanecerão sob gestão do fundo. Se bem-sucedida, a manobra pode reduzir drasticamente a necessidade de novas provisões e melhorar os indicadores de liquidez da instituição. Entretanto, o mercado observa com cautela, questionando se essa limpeza de balanço será suficiente para restaurar a confiança dos correntistas e dos órgãos reguladores, ou se o BRB ainda enfrentará turbulências adicionais até que a situação envolvendo o Banco Master seja integralmente solucionada e auditada





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