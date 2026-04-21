BRB firma acordo com Quadra Capital para estruturar fundo de ativos de até R$ 15 bilhões

Banco de Brasília planeja transferir ativos oriundos de operações com o Banco Master para um fundo de investimento, visando reforçar sua estrutura de capital e liquidez em meio a investigações.

O Banco de Brasília ( BRB ) comunicou formalmente ao mercado nesta segunda-feira (20) a assinatura de um memorando de entendimento estratégico com a renomada gestora Quadra Capital . Este acordo tem como objetivo primordial a estruturação de um fundo de investimento dedicado à transferência e gestão de uma carteira robusta de ativos que hoje compõem o balanço da instituição financeira. A transação envolve valores significativos, com um montante de referência estimado em até R$ 15 bilhões.

Conforme o plano desenhado, o fluxo financeiro prevê o pagamento à vista de uma parcela que varia entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões, enquanto o valor remanescente, situado entre R$ 11 bilhões e R$ 12 bilhões, será integralizado na forma de cotas subordinadas do fundo recém-criado. Essa movimentação é um passo fundamental no plano de reestruturação do banco, desenhado para conferir mais solidez à estrutura de capital e proporcionar uma gestão mais eficiente sobre o portfólio de ativos provenientes de operações anteriormente vinculadas ao Banco Master. A administração do BRB enfatizou que a operação visa não apenas a racionalização patrimonial, mas também um impacto positivo e direto na liquidez da instituição. Ao transferir parte desses ativos, o banco busca otimizar seu balanço financeiro, permitindo que os recursos possam ser direcionados de maneira mais assertiva em suas atividades principais. No entanto, é importante ressaltar que a concretização definitiva deste negócio está condicionada ao cumprimento de diversas cláusulas e exigências contratuais estabelecidas no memorando. A instituição reiterou seu compromisso com a transparência e com as normas rigorosas impostas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), assegurando que o mercado será devidamente informado sobre qualquer avanço significativo ou alteração relevante no curso desse processo de estruturação. O contexto que envolve essa transação é cercado de debates intensos sobre a exposição do BRB. Recentemente, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, trouxe à tona discussões sobre uma proposta de R$ 15 bilhões que envolve ativos herdados de operações com o Banco Master. O cenário ganhou contornos ainda mais complexos após relatórios do Ministério Público Federal indicarem que, entre 2024 e 2025, o BRB teria injetado montantes expressivos, superiores a R$ 16 bilhões, no Banco Master, com uma parcela considerável sob investigação por suspeitas de irregularidades. Em meio a esse ambiente de pressão, a governadora e o presidente do banco, Nelson Antônio de Souza, buscaram interlocução com figuras chave do sistema financeiro nacional e reguladores, como o Banco Central, para garantir a estabilidade do BRB. A gestão distrital mantém um monitoramento rigoroso sobre a governança da instituição, não descartando medidas administrativas drásticas, como o afastamento de dirigentes, caso as investigações apontem para má gestão ou riscos iminentes ao erário público, reforçando a seriedade do momento vivido pela estatal brasiliense





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