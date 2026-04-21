BRB fecha acordo de R$ 15 bilhões com Quadra Capital para sanar ativos do Banco Master

O Banco de Brasília firma parceria com a Quadra Capital para transferir ativos do Banco Master, visando recompor sua liquidez, fortalecer o capital e superar uma crise financeira que levou a instituição à beira da insolvência.

O Banco Regional de Brasília ( BRB ) oficializou um movimento estratégico de grande magnitude ao assinar um memorando de entendimento com a gestora Quadra Capital , visando a alienação de um volumoso pacote de ativos anteriormente vinculados ao Banco Master . Esta operação, avaliada em R$ 15 bilhões, representa um marco fundamental na tentativa da instituição financeira estatal em contornar uma crise severa que tem comprometido sua estabilidade operacional e patrimonial nos últimos meses.

O modelo de negócio estabelecido entre as partes prevê que o BRB receba um montante imediato em dinheiro, que oscila entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões, enquanto o saldo restante será convertido em cotas de um fundo de investimento estruturado especificamente para a gestão, recuperação e monetização desses ativos específicos. A expectativa da administração do banco é que esta transação traga o fôlego necessário para reequilibrar sua estrutura de capital e melhorar significativamente seus indicadores de liquidez, que foram severamente pressionados por uma carteira de ativos herdada de operações fraudulentas. Historicamente, o BRB tem enfrentado um cenário extremamente desafiador, agravado pela ausência de publicações de suas demonstrações financeiras há nove meses, situação que resultou em multas diárias significativas e aumentou a desconfiança do mercado financeiro. A necessidade urgente de caixa levou o banco a tomar decisões drásticas, incluindo a venda de carteiras de crédito saudáveis com deságio, uma estratégia que especialistas apontam como arriscada para a sustentabilidade da instituição a longo prazo. Relatos indicam que o banco chegou a flertar com a insolvência em momentos críticos, forçando a diretoria a buscar alternativas rápidas para honrar compromissos. A operação com a Quadra Capital é vista, portanto, como um alívio temporário para evitar um colapso maior, sendo parte de um esforço de racionalização patrimonial desenhado para limpar o balanço de ativos de difícil liquidez que, embora tenham valor de face elevado, possuem baixo potencial de recuperação célere. Enquanto a negociação com a Quadra Capital avança sob a supervisão e análise do Banco Central, outros desafios permanecem no horizonte do banco estatal. A instituição ainda mantém conversas complexas com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para a obtenção de um empréstimo de cerca de R$ 6,6 bilhões, uma operação que o fundo tem tratado com extrema cautela devido à magnitude das perdas acumuladas com o grupo Master, que já somam cifras astronômicas. O FGC tem condicionado o auxílio à participação de outros bancos privados e à apresentação de garantias robustas, exigências que se tornam mais difíceis de cumprir dada a opacidade financeira atual da instituição. Com uma Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 22 de abril para deliberar sobre o aumento de capital, a direção do BRB corre contra o tempo. A meta é conseguir apresentar, finalmente, o balanço consolidado de 2025 até o dia 29 de abril, na esperança de dissipar as incertezas que rondam o mercado e retomar o caminho da normalidade operacional, embora o tamanho do rombo causado pelas operações ligadas ao Master continue sendo a grande incógnita a ser resolvida pelos gestores e pelos órgãos reguladores





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