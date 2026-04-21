BRB aciona justiça contra Banco Master e gestora Reag por suspeitas de fraude

O BRB move ação judicial contra o Banco Master e a Reag por indícios de fraudes, movimentações acionárias suspeitas e irregularidades em aumentos de capital na Operação Compliance Zero.

O Banco de Brasília ( BRB ) formalizou uma ação judicial contundente no final de fevereiro, direcionada ao Banco Master , ao empresário Daniel Vorcaro e a João Carlos Mansur, representante da gestora Reag, além de diversos fundos de investimento associados. O documento judicial detalha uma complexa rede de irregularidades que envolve indícios de fraude, reorganização societária suspeita e uma movimentação atípica de participações acionárias.

Segundo os elementos apurados, houve uma estratégia deliberada para fomentar a aquisição de carteiras de crédito do Banco Master, utilizando mecanismos que, em tese, visavam ocultar a dissipação patrimonial e contornar normas de governança estabelecidas na Operação Compliance Zero. A peça acusatória aponta que cerca de 23,5% das ações do BRB foram adquiridas por entidades e indivíduos com vínculos diretos ou indiretos ao ecossistema Master e Reag, configurando uma triangulação que prejudica a integridade das operações financeiras. Um dos pontos nevrálgicos da denúncia reside no aumento de capital realizado em maio de 2024, que captou R$ 290 milhões sob a intermediação direta de Paulo Henrique Costa. As investigações indicam que Costa teria exercido influência para que fundos ligados ao Banco Master e à Reag fossem favorecidos, mesmo sem possuírem a legitimidade exigida. As regras do aumento de capital privado eram claras: apenas acionistas posicionados até a data de corte de 17 de maio de 2024 teriam direito à preferência na subscrição. No entanto, os fundos do grupo Master não cumpriam esse requisito, o que sugere uma manobra para permitir aportes irregulares. Mensagens atribuídas a Costa reforçam essa tese, mostrando uma articulação específica para dividir os aportes em veículos controlados pelo ecossistema, ignorando os impedimentos legais e contratuais que deveriam proteger o patrimônio do banco distrital e seus acionistas legítimos. Além das irregularidades societárias, o escopo da investigação ganha contornos criminais graves com a revelação de pagamentos ilícitos. A Polícia Federal aponta indícios de que Paulo Henrique Costa teria recebido valores significativos, estimados em mais de R$ 74 milhões, possivelmente como contrapartida para facilitar operações fraudulentas que beneficiariam o Banco Master. Embora alguns pagamentos tenham sido interrompidos após o vazamento de informações sigilosas sobre a Operação Compliance Zero para Vorcaro, o rastro financeiro detectado pelos investigadores é robusto o suficiente para fundamentar pedidos de prisão e outras medidas cautelares. O caso agora segue sob análise rigorosa do Poder Judiciário, que busca não apenas o bloqueio e o aresto de participações acionárias para futuras indenizações, mas também a responsabilização criminal de todos os envolvidos que, em nome de interesses privados, comprometeram a transparência e a solidez do sistema financeiro nacional





valoreconomico / 🏆 4. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BRB Banco Master Compliance Zero Fraude Financeira Reag Investimentos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BRB anuncia acordo para venda de R$ 15 bi em ativos ligados ao Banco MasterSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

BRB fecha acordo de R$ 15 bilhões com Quadra Capital para sanar ativos do Banco MasterO Banco de Brasília firma parceria com a Quadra Capital para transferir ativos do Banco Master, visando recompor sua liquidez, fortalecer o capital e superar uma crise financeira que levou a instituição à beira da insolvência.

Read more »

O acordo do BRB para vender R$ 15 bilhões em ativos ligados ao Banco MasterIniciativa integra a estratégia da instituição de reforçar sua estrutura de capital e liquidez

Read more »

BRB: venda de R$ 15 bilhões de ativos do Master resolve o problema do banco?Mesmo com notícia positiva, analistas dizem que solução está longe do fim

Read more »

BRB firma acordo para transferir ativos comprados do Banco MasterBanco público vai criar fundo de investimento com Quadra Capital

Read more »

BRB firma acordo para transferir ativos comprados do Banco MasterAgência Brasil

Read more »