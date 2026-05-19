Brazilian Soccer Team 2026 World Cup Squad Announced by Carlo Ancelotti

The Brazilian soccer team has announced its 26-man squad for the 2026 World Cup, led by coach Carlo Ancelotti. The squad includes several experienced players and a few surprises.

Conheça os 26 jogadores convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 Acabou a espera. O Brasil conheceu nesta segunda-feira (18), finalmente, os 26 jogadores que vão buscar o tão sonhado hexa.

Faltam 24 dias para a Copa do Mundo, o autor da lista com os convocados, o comandante da Seleção Brasileira, foi ao estúdio do Jornal Nacional para uma entrevista ao vivo: o técnico Carlo Ancelotti, o Mister.

‘Eu não tive ansiedade para divulgar essa lista. É um dia interessante. Para mim interessante porque é a primeira vez, é algo novo. É interessante conhecer a paixão que esse país tem para o futebol’, diz Carlo Ancelotti.

Vejo o trecho da entrevista no vídeo acima. Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, é entrevistado no Jornal Nacional — Foto: Jornal Nacional/ Reprodução Os convocados O Ancelotti anunciou a lista dos convocados em um evento realizado no Museu do Amanhã, no Centro do Rio. Carlo Ancelotti chegou para o grande dia cercado de seguranças. Mas segredo de Estado se protege assim: quase em um abraço, sorriso de canto de boca.

De quem sabe que os mais de mil convidados, os mais de 200 milhões de brasileiros pararam nessa segunda-feira (18) para ouvir a voz dele. Um evento grandioso. Em um cartão-postal do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã. Setecentos jornalistas de 14 países.

Uma convocação única, entre todas as 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo. Digna de um país pentacampeão que espera há 24 anos pela sexta estrela sem perder a grandeza. Acostumado aos maiores palcos do futebol mundial, o Mister ficou à vontade no papel de detentor de todos os segredos.

Antes de ler a relação, brincou com a curiosidade do torcedor brasileiro e com os conselhos e pedidos que recebeu ao longo do ano e agora, na reta decisiva da convocação.

‘Recebi muitos conselhos. É um povo muito curioso’, brincou Ancelotti. E às 18h, em ponto, deu início à leitura dos nomes - em ordem alfabética, por setor do campo. O Brasil vai para a Copa do Mundo de 2026 com: Goleiros: Laterais: Zagueiros: Meio-campo: Ataque: Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira — Foto: Jornal Nacional/ Reprodução Vinte e quatro dos 26 convocados estiveram em algum momento em uma lista anterior de Ancelotti.

As exceções são o goleiro Weverton, que disputou a Copa de 2022, e Neymar, agora, oficialmente, um dos recordistas de participações em Copas na história da Seleção Brasileira. Será a quarta Copa do camisa 10. Igualando nomes como Pelé, Nilton Santos, Djalma Santos, os goleiros Leão e Castilho, Cafu, Ronaldo Fenômeno e Thiago Silva - que estava na pré-lista, mas acabou não sendo chamado dessa vez.

‘Não vai ganhar a Copa do Mundo a equipe perfeita. A equipe perfeita não existe. Acredito que vai ganhar a Copa do Mundo a equipe mais resiliente. Queremos ser a equipe mais resiliente do mundo’, diz Carlo Ancelotti.

Assista a íntegra da entrevista de Carlo Ancelotti no Jornal Nacional no vídeo abaixo. Assista a íntegra da entrevista de Ancelotti no Jornal Nacional depois da convocação para a Copa do Mundo GloboPop: clique para ver os vídeos do palco do Jornal Nacional LEIA TAMBÉ





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