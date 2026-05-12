Brazilian Protein Industry Seeks European Adjustments Before EU Ban on Animal Exports

The Brazilian protein industry is seeking negotiations and clarifications from European authorities in the lead-up to the implementation of a decision by the European Union that removed Brazil from the list of countries allowed to export animals and animal products to the bloc.
O setor brasileiro de proteína animal busca negociar ajustes e esclarecimentos junto às autoridades europeias antes da entrada em vigor da decisão da União Europeia que retirou o Brasil da lista de países habilitados a exportar animais vivos e produtos de origem animal ao bloco.
A medida foi publicada nesta terça-feira (12) e comunicada ao MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária), com vigência prevista para 3 de setembro. Com informações à CNN Agro, o governo brasileiro segue em tratativas com a União Europeia para alinhar os protocolos sanitários e comerciais exigidos pelo bloco, enquanto entidades do setor acompanham as negociações com cautela.
A Abrafrigo (Associação Brasileira de Frigoríficos) informou que não irá se posicionar neste momento, ressaltando que a medida só começa a valer em setembro e que as negociações ainda estão em andamento. De acordo com o documento, ficam suspensas as exportações de animais vivos destinados à produção de alimentos, além de produtos como carne bovina, aves, peixes, ovos e mel. A restrição também inclui cavalos destinados ao mercado europeu.
A decisão aumenta a atenção do setor exportador brasileiro, que busca evitar impacts mais amplos sobre os embarques destinados ao mercado europeu, especialmente em um cenário de forte dependência das exportações de proteína animal
