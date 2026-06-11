The Brazilian government has recommended a 25% tax on imports, citing the PIX (Brazilian Real Transfer System) as a reason. The emendation proposes measures to ensure national sovereignty in the operation and institution of payment systems, preventing restrictions imposed by foreign governments or arising from international treaties, agreements, or negotiations that are detrimental to national sovereignty or national interests.

O governo brasileiro recomendou a taxação de 25% sobre as importações brasileiras, citando o PIX como um dos motivos. A emenda propõe medidas para garantir a soberania nacional na instituição e operação dos sistemas de pagamento, vedando restrições impostas por governo estrangeiro ou decorrentes de tratados, acordos ou negociações internacionais.

O PIX é visto como 'injusto e discriminatório' com empresas dos EUA. O documento também aponta a necessidade de elevar a proteção constitucional de infraestruturas estratégicas nacionais, após o imbróglio com o governo de, e a possibilidade de novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Lula admitiu que o governo federal ficou surpreso com a possibilidade e não aceitou o 'tratamento' que o país deu ao Brasil nessa semana.

O presidente afirmou que o Brasil é 'muito grande' e não pode aceitar esse 'tratamento'





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