Brazilian Government Prioritizes Negotiations on New Tariffs Imposed by US President Trump

The Brazilian government is focusing on negotiating the new tariffs imposed by US President Donald Trump, which were announced in June. Diplomats believe that a bilateral meeting between President Luiz Inácio Lula da Silva and Trump could help resolve the negotiations. However, the meeting has not been confirmed yet. The G7, a group of the seven largest economies in the world, discusses global issues such as economy, conflicts, climate, and security. The Brazilian government aims to negotiate the removal of the tariffs since last year when Trump announced the initial import duties on Brazilian products. There was an advancement in November 2025 when the White House decided to eliminate the 40% tariff on various exported items. The new 25% tariffs announced this month are considered a more political measure by the Brazilian government, ignoring technical arguments presented by Brazilian representatives in recent months. The strategy of using tariffs as a tool of pressure in commercial and diplomatic negotiations is a pattern adopted by Trump in previous occasions.

A negociação das novas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início de junho está entre as principais prioridades do governo brasileiro na reunião do G7, realizada na França nesta semana.

Segundo apuração da GloboNews, diplomatas brasileiros apostam em um encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Trump para destravar as negociações. A reunião bilateral, porém, ainda não foi confirmada.

Além disso, o fato de os dois líderes não terem interagido ao posarem para a foto oficial do grupo pode ser um mau sinal. O G7 reúne algumas das principais economias desenvolvidas do mundo e discute temas globais, como economia, conflitos, clima e segurança. O Brasil não faz parte do grupo, mas pode ser convidado para participar de reuniões, como ocorreu na atual cúpula.

O Brasil tenta negociar a retirada das tarifas desde o ano passado, quando Trump anunciou as primeiras taxas de importação sobre produtos brasileiros. Houve um avanço em novembro de 2025, quando a Casa Branca decidiu eliminar a tarifa de 40% aplicada a diversos itens exportados pelo país. Agora no g1 As novas tarifas de 25% anunciadas neste mês, segundo avaliação do governo brasileiro, é uma medida de caráter mais político do que comercial.

Segundo integrantes do governo, a decisão também ignora argumentos técnicos apresentados por representantes comerciais brasileiros nos últimos meses. Mas a medida segue um padrão adotado por Trump em outras ocasiões: utilizar tarifas como instrumento de pressão em negociações comerciais e diplomáticas. Estratégia em favor dos EUA Como o g1 já mostrou, a ameaça tarifária é uma estratégia antiga do presidente americano em disputas comerciais e diplomáticas. O objetivo é obter vantagens em negociações bilaterais.

Em seus dois mandatos, Trump deixou claro que uma de suas prioridades é fortalecer a atividade econômica doméstica, limitando a concorrência estrangeira. Em 2018, por exemplo, Trump anunciou tarifas sobre as importações de aço e alumínio, produtos exportados pelo Brasil para os EUA. Pouco depois, os dois países negociaram um sistema de cotas que permitia a venda com isenção ou redução de tarifas até determinado limite.

No episódio mais recente, o governo americano afirmou que uma investigação do Escritório de Comércio (USTR, na sigla em inglês) concluiu que o Brasil adota práticas consideradas 'irrazoáveis' por onerar ou restringir o comércio com o país. Como resultado, propôs uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. Em um decreto posterior, Trump citou 60 países — entre eles o Brasil — que falharam em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado.

Como consequência, propôs uma tarifa adicional de 12,5%, elevando a taxação potencial sobre produtos brasileiros para 37,5%. Nos dois casos, porém, os EUA divulgaram uma extensa lista de exceções. No caso brasileiro, os produtos excluídos das medidas representam cerca de 60% das exportações para o mercado americano.

'Em nossa avaliação, o impacto econômico direto tende a ser limitado, uma vez que a lista de isenções permanece extensa e abrange parcela significativa das exportações brasileiras destinadas aos Estados Unidos', afirmaram os analistas Luiza Paparounis e Francisco Lopes, do BTG Pactual, em relatório recente. Outros exemplos pelo mundo e os efeitos para os EUA O Brasil não é o único parceiro comercial dos EUA atingido por tarifas.

União Europeia, China, Canadá, México e outros países também foram alvo de medidas semelhantes adotadas por Trump. Além de alegar que esses países mantêm relações comerciais injustas com os EUA, Trump também recorreu a diferentes justificativas para defender as tarifas, incluindo combate ao narcotráfico, crime organizado, imigração ilegal, segurança de fronteira, comércio digital, corrupção e até o PIX brasileiro.

'Trump usa essa questão tarifária como uma arma, e já vimos isso várias vezes. No Brasil, quando houve o choque com o nosso judiciário, ou na Índia, que continuava a comprar petróleo russo', avalia a diretora da Faculdade de Relações Internacionais da PUC-Campinas, Kelly Ferreir





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