Despite the distance, many Brazilians are looking forward to watching the FIFA World Cup from the comfort of their own homes. They are making the most of the opportunity to enjoy the tournament in their backyards, with some even planning to attend FanFest events.

A Copa do Mundo de 2026 está a milhões de quilômetros de distância do Brasil, mas para muitos brasileiros será no quintal de casa. Eles fazem parte de assistir a algumas partidas dos estádios Estreia em jogos da seleção brasileira e Copa do Mundo contra o Marrocos, no sábado (13), no estádio de Nova Jersey.

Nascido em Itabuna, Bahia, ele para estudar e jogar futebol na universidade. Decidiu permanecer definitivamente no país depois da pandemia, e passou a trabalhar como barbeiro. A profissão acabou abrindo portas para o esporte: ele deu um tapa no visual de nomes como Maurício Meirelles e Gil do Vigor, o que fez corte o cabelo dos jogadores durante o Mundial de Clubes.

Assistiu a um jogo da seleção brasileira pela primeira vez no amistoso contra o Egito e estreará como torcedor em um jogo de Copa do Mundo. Por mais que a gente não tenha confiança nem nada, o mundo tem medo da seleção brasileira, a mais temida. A nossa camisa é muito pesada e eu creio que o título pode vir.

Nova chance de ver Cristiano Ronaldo em campo, o foco desta Copa não é o Brasil, mas sim Portugal de Cristiano Ronaldo. O gerente de produtos, tendo viajado à Europa para vê-lo na Eurocopa e na final da Liga das Nações. Desta vez, os jogos serão mais perto, mas ainda assim não deu sorte de Portugal jogar no Canadá ou em uma cidade próxima na fase de grupos.

Ainda assim vai torce para a seleção portuguesa ser a primeira para jogar em Vancouver nas oitavas de final. Alto custo da Copa do Mundo gera reclamação Mas nem todos os brasileiros vão assistir a jogos dos estádios. Nem por isso pretendem curtir menos a Copa do Mundo 'em casa'. Não se animou muito com os jogos que acontecerão na cidade ou em Seatle.

Ainda assim, a assistente jurídica pensa em tentar ir a algum jogo se conseguir uma oportunidade, como Bélgica x Nova Zelândia, e também torce para Portugal jogar as oitavas de final na cidade. Mas a maioria dos jogos deve acompanhar de casa mesmo, reunindo-se com amigos. A gente não tem folga aqui como no Brasil para poder assistir aos jogos.

Os que aconteceram fora do horário de trabalho no final de semana a gente vai tentar ir para algum lugar, como a FanFest, até mesmo para vivenciar essa experiência. Mas eu acho que a maioria dos jogos eu vou ver em casa mesmo, vou fazer meu churrasquinho na varanda, colocar a minha bandeira do Brasil pendurada do lado de fora.

Túlio não vê os estadunidenses tão empolgados com a Copa do Mundo e argumenta que um dos motivos que causa o afastamento são os altos preços. Eles fazem a revenda no valor que eles querem. Então, bota o valor de acordo com a demanda. Como a demanda é altíssima, eles botam o valor de 1600, 1500 dólares (cerca de R$ 8 mil, na cotação atual).

Mas a questão dos ingressos não é o único motivo e também tem a ver com a cultura esportiva nos Estados Unidos, que não tem o futebol como um dos principais. Talvez o futebol seria a quinta categoria de esporte. Você vê muitas pessoas que são descendentes de italianos, alemães, irlandeses, mexicanos, tendem muito a falar sobre a Copa. Mas o americano, a linha média mesmo, você vê que eles não comentam tanto





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA World Cup Brazilian Fans Home-Stadium Experience Fanfest Events High Prices American Culture Football Culture

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gianni Infantino's Strategic Alliance with Donald TrumpThe relationship between Gianni Infantino, president of FIFA, and Donald Trump, the president of the United States, was built on personal friendship and strategic goals. Infantino promised to make the 2026 FIFA World Cup the largest and most profitable event in history, while Trump sought to maintain good relations with FIFA and its president.

Read more »

Brazilian Government Recommends 25% Tax on Imports, Citing PIX as a ReasonThe Brazilian government has recommended a 25% tax on imports, citing the PIX (Brazilian Real Transfer System) as a reason. The emendation proposes measures to ensure national sovereignty in the operation and institution of payment systems, preventing restrictions imposed by foreign governments or arising from international treaties, agreements, or negotiations that are detrimental to national sovereignty or national interests.

Read more »

Brazilian Ambassador Criticizes US Strategy, Warns Against New TariffsThe Brazilian Ambassador, Mauricio Lyrio, criticizes the threat of new tariffs imposed by the US on Brazil, stating that it is a strategic error and sends a contradictory message globally. He also highlights the difficulties Brazil faces in reversing measures related to forced labor.

Read more »

Brazilian and Global Economic NewsThis news text provides an overview of the economic events happening in Brazil and globally on Thursday, 11th. The main focus is on the decisions of the European Central Bank (ECB), the Federal Reserve, and the Brazilian Central Bank. Additionally, it includes updates on the commodity market, particularly the energy sector, and the expansion plans of Mercado Livre.

Read more »