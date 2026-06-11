Brazilian and Global Economic News

This news text provides an overview of the economic events happening in Brazil and globally on Thursday, 11th. The main focus is on the decisions of the European Central Bank (ECB), the Federal Reserve, and the Brazilian Central Bank. Additionally, it includes updates on the commodity market, particularly the energy sector, and the expansion plans of Mercado Livre.

No Brasil, o Tesouro também realiza o leilão de títulos públicos prefixados (NTN-F e LTN) em uma agenda econômica carregada nesta quinta-feira, 11, com decisões de política monetária na Europa e indicadores macroeconômicos de peso nos Estados Unidos e no Brasil.

O principal destaque do monitoramento global ocorre às 9h15, quando o Banco Central Europeu (BCE) divulga sua decisão de política monetária. Em abril, a autoridade monetária da Zona do Euro manteve a taxa de juros de referência em 2,00% ao ano. Logo em seguida, às 09h45, a presidente do BCE, Christine Lagarde, concede entrevista coletiva no Palácio Nacional para detalhar o direcionamento econômico do bloco.

Mais cedo, às 8h, o Banco Central da República da Turquia (TCMB) também define seu rumo monetário. Nos Estados Unidos, os investidores avaliam indicadores que servem de baliza para a política de juros do Federal Reserve. Às 9h30, o Bureau of Labor Statistics (BLS) publica o Índice de Preços ao Produtor (PPI) referente ao mês de maio. No período anterior (abril), o indicador registrou avanço de 1,4% na comparação mensal e acumulação de 5,2% em doze meses.

Simultaneamente, o órgão divulga o relatório de pedidos iniciais de seguro-desemprego relativos à semana encerrada em 5 de junho, dado que serve como termômetro para mensurar o nível de atividade e resiliência do mercado de trabalho norte-americano. No fechamento da agenda no país, às 14h, o Tesouro dos EUA realiza um leilão de títulos de longo prazo de 30 anos.

No cenário doméstico, as atenções estão concentradas nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apresenta uma sequência de indicadores a partir das 9h. O mercado acompanha o Volume de Serviços referente a abril; em março, o indicador registrou retração de 1,2% na comparação mensal, mas acumulou alta de 3,0% na base anual.

O instituto também divulga o Levantamento Sistêmico da Produção Agrícola de maio — que em abril reportou uma estimativa de 348,7 milhões de toneladas —, além da Pesquisa de Estoques referente ao mês de junho. No mercado de commodities energéticas, o radar dos investidores inclui a publicação do relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), emitido a partir da Áustria.

O documento traz as projeções atualizadas de demanda, oferta e produção global de petróleo, influenciando os negócios do setor de energia. Petróleo sobe quase 3% no mercado futuro após novo fechamento de Ormuz. Mercado Livre investe US$ 4,6 bilhões e mira expansão no México





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