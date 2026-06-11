Brazilian Ambassador Criticizes US Strategy, Warns Against New Tariffs

The Brazilian Ambassador, Mauricio Lyrio, criticizes the threat of new tariffs imposed by the US on Brazil, stating that it is a strategic error and sends a contradictory message globally. He also highlights the difficulties Brazil faces in reversing measures related to forced labor.

Sem tempo? Ferramenta de IA resume para vocêEUA ameaça tarifas; embaixador brasileiro critica estratégia equivocada O embaixador Mauricio Lyrio critica a ameaça dos EUA de impor novas tarifas ao Brasil, país com déficit comercial na relação bilateral.

Ele destaca que penalizar o Brasil é um erro estratégico, pois transmite uma mensagem contraditória globalmente. O Brasil, que enfrenta investigações da Seção 301 e sobre trabalho forçado, busca evitar tarifas adicionais de 25%, mas enfrenta dificuldades em reverter medidas relacionadas ao trabalho forçado. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.

Principal negociador brasileiro no contencioso comercial com os Estados Unidos desde o início da investigação aberta por Washington no ano passado, o embaixador Mauricio Lyrio avalia que a ameaça de novas tarifas contra o Brasil é um erro também do ponto de vista estratégico para os americanos. Secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, ele argumenta que penalizar um país que já registra déficit na relação comercial bilateral envia um sinal contraditório ao restante do mundo.

Em entrevista ao meu programa na GloboNews, Lyrio afirma que o governo brasileiro trabalha para evitar a imposição da tarifa adicional de 25% prevista na investigação da Seção 301, mas reconhece que as proibições de importação relacionadas ao trabalho forçado, que atingem cerca de 60 países e a União Europeia, são mais difíceis de reverter. Miriam: Na semana passada, o Brasil levou dois sustos. Primeiro, com o anúncio das medidas decorrentes da investigação da Seção 301, focada exclusivamente no país.

Depois, com a investigação sobre trabalho forçado, que atinge cerca de 60 países. Os dois processos resultaram em recomendações do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) para a aplicação de tarifas de 25% e 12,5%, respectivamente, percentuais que podem ser somados. Diante da ameaça de um novo supertarifaço americano, como o Brasil deve agir?

Mauricio Lyrio: O governo brasileiro tem transmitido ao governo americano (o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Mauro Vieira) o fato de que é injusto que o Brasil seja penalizado com tarifas. Na verdade, o Brasil acumula déficit comerciais com os Estados Unidos muito vultosos. Em 16 anos, são US$ 450 bilhões. E a filosofia da política comercial americana é: “já que eu tenho déficit com outros países, eu vou botar tarifas para reequilibrar o comércio”.

Só que o Brasil já tem déficit. Antes de ser um alvo de tarifas, o Brasil deveria ser um exemplo para os demais países, que os Estados Unidos mostrariam que deveriam ser “acumuladores de déficit”. Penalizar um país como o Brasil, que tem já déficit com os Estados Unidos, é um erro, inclusive estratégico, porque qual é a mensagem que você passa aos demais países?

Se eu tenho superávit com os Estados Unidos e sei que os países que têm déficit também serão penalizados com tarifas, eu não tenho incentivo para reduzir meu déficit com os Estados Unidos. Isso tem sido uma mensagem transmitida em todos os níveis do governo e também um elemento mais estrutural. O Brasil sempre teve um comércio muito equilibrado.

Há 30 ou 40 anos, o Brasil tinha um comércio que era equilibrado: basicamente, um quarto para a América do Norte, principalmente os Estados Unidos; um quarto para a Europa; um quarto para a América Latina; e um quarto para a Ásia e a África. Isso era muito bom porque nos deixava menos vulneráveis a choques internacionais, já que os mercados eram espalhados pelo mundo.

O que tem acontecido no comércio exterior brasileiro é uma redução muito significativa da participação dos Estados Unidos, que saiu de 25% para algo entre 11% e 12%. No ano passado, pela primeira vez na história recente, os Estados Unidos representaram menos de 10% do mercado externo do Brasil, já como efeito das tarifas. E nós estamos dizendo isso aos Estados Unidos. Como disse o presidente Lula, nós queremos mais comércio, não menos comércio. E uma enxurrada de tarifas reduz ainda mais a participação





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