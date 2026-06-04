Brazil Studies Closing New Deal with Sweden for Gripen Acquisition

Brazil's Minister of Defense, Jose Muco, announced that the country is studying to close a new agreement with Sweden for the acquisition of a fleet of Gripen aircraft. Muco participated in the ceremony of delivery of the first Gripen F to the FAB (Brazilian Air Force) in Linköping, Sweden.
O Brasil estuda fechar um novo acordo com a Suécia para a aquisição de uma frota de caças Gripen , informou o ministro da Defesa, José Múcio.
O chefe da pasta participou da cerimônia de entrega do primeiro Gripen F à FAB (Força Aérea Brasileira), realizada em Linköping, na Suécia. A FAB já tem um contrato firmado com a Saab, empresa sueca responsável pelo desenvolvimento do caça. O acordo foi firmado em 2014 e estabelece a entrega de 36 aeronaves até 2032.
O Ministério da Defesa articula a criação de um centro de tecnologia e desenvolvimento industrial de inteligência artificial da Saab em São José dos Campos (SP).
"Estamos aqui para isso. Estamos tentando levar um centro de tecnologia da Saab para o Brasil, em São José dos Campos. Isso é muito importante. Vamos lançar sementes para o desenvolvimento de tecnologia da Saab no Brasil", disse o ministro.
A Saab tem um acordo com o Brasil que permite o compartilhamento de informações e tecnologia de defesa sueca com a Embraer. Em março,nesta terça-feira (2), o ministro José Múcio avalia que o Brasil também terá capacidade de produzir o novo modelo da aeronave sueca em território nacional futuramente.
"Serão mais divisas para o Brasil. Não tenho dúvidas de que surgirão novas oportunidades de negócio para todo o continente americano", declarou o ministro. O orçamento do Ministério da Defesa prevê R$ 2,1 bilhões para o projeto de aquisição dos caças F-X2 (F-39 Gripen). Desse total, R$ 1,357 bilhão já estavam previstos nae outros R$ 739,5 milhões estão previstos na portaria n° 184 de maio de 2026 do Ministério do Planejamento e Orçamento.
"Esses recursos contribuirão para a entrega de duas aeronaves em 2026, bem como para o avanço das etapas de montagem de unidades com entregas programadas para os anos subsequentes", disse o Ministério da Defesa em nota àO Brasil investirá, até 2032, em média 2,26 bilhões de coroas suecas (R$ 1,2 bilhão) por ano na aquisição de Gripen da Saab. Até o momento, já foram desembolsados 28,27 bilhões de coroas suecas (R$ 15,3 bilhões).
O Gripen F é o modelo biposto de caça da Saab, com espaço para um piloto e um copiloto. Por essa razão, geralmente é usado para treinamento. O Já o Gripen E é monoposto, ou seja, transporta somente o piloto e costuma ser destinado para combate. Outra diferença entre as versões é que a série “E” é um pouco menor que a “F”, quando comparado com o comprimento geral.
O modelo biposto tem 15,9 metros de comprimento e 8,6 metros de largura. De acordo com a Saab, o Gripen F reúne sensores mais avançados, assim como o Gripen E, mas a adição de uma segunda cabine para piloto permite a execução de missões orientadas por instrutores em um caça plenamente operacional, uma vez que a simulação não consegue reproduzir a realidade fisiológica e psicológica do combate de alta intensidade.
"É mais um avião. É um grande avião. Nós estamos agregando tecnologia. Os nossos pilotos serão treinados, não mais de forma simulada. Eles terão operação no próprio avião", disse Múcio
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