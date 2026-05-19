Brazil's Squad and Expectations

Brazil prepares for its opening match of the 2018 FIFA World Cup against Morocco. The question on the minds of soccer fans is whether the team's talisman, Neymar, will start on the field. The coach seems to have doubts on the Brazilian's performance and most Brazilian fans are eagerly waiting to see his projected team. Consecutive friendlies against Panama and Egypt are expected to clear doubts. Also, read Taffarel's statement on Paulinho's exclusion from the squad, Luiz Henrique's recent call-up, and Lula's medical check-up as part of his presidential campaign.
Conhecida a lista dos 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo, a expectativa agora se volta para a estreia no torneio, contra Marrocos, dia 13, em Nova Jersey (EUA).
E é inevitável que o torcedor já esteja se perguntando qual será o time titular. Principalmente após a confirmação de Neymar no elenco. Será que, assim como ocorreu nas últimas três edições do Mundial, a equipe é ele e mais dez? Na entrevista coletiva após o anúncio da lista, Ancelotti já adiantou que vê Neymar como um atacante centralizado.
Embora não tenha entrado em detalhes, deu a entender que se trata daquele que atua por trás do centroavante. Porém, ressaltou: só será titular se merecer. - Quero ser claro, honesto e limpo: ele vai jogar se merecer. O treino vai decidir isso.
Acho importante não fixar toda a expectativa em cima de um só jogador - - disse o técnico. Ancelotti também admitiu já ter, hoje, um time na cabeça. Com base nos jogos da seleção sob seu comando até aqui e no fato de que ele ainda não trabalhou com Neymar, não é nenhum absurdo imaginar que a equipe na cabeça do italiano hoje não conta com o camisa 10.
Estando bem fisicamente, Alisson é o dono da vaga debaixo da trave. Na zaga, Marquinhos e Gabriel Magalhães, que se enfrentarão na final da Liga dos Campeões da Europa, são a dupla do setor. Na lateral direita, Wesley está na frente em relação a Danilo. Mas Ancelotti já mostrou que, a depender do adversário, prefere improvisar um zagueiro por ali, o que abre possibilidade para Ibañez.
Na esquerda, Alex Sandro é o titular. O meio é outro setor sem margem para dúvidas, com Casemiro e Bruno Guimarães absolutos. Já na frente, Raphinha, Vini Jr, Matheus Cunha e Luiz Henrique são os favoritos para formar o quarteto de ataque. E aí entra a pergunta: mas e Neymar?
Esta questão começou a ser colocada logo após o anúncio dos convocados e seguirá sendo posta pelos próximos dias até a Copa. A verdade é que, assim que teve o nome citado, o camisa 10 virou uma sombra no setor. A dúvida que fica é sobre quem. Pela declaração dada na coletiva, Ancelotti vê Neymar na mesma função que Matheus Cunha.
Mas não necessariamente ele representa uma ameaça para o jogador do Manchester United, que também pode ser escalado como o atacante mais agudo do time (embora não seja onde ele se sinta mais à vontade). Como Raphinha pode atuar pela direita, um rearranjo para encaixar Neymar no time titular pode envolver a saída de Luiz Henrique. Neste caso, Cunha jogaria mais à frente e abriria espaço para a entrada de Neymar.
A seleção ainda fará dois amistosos antes da estreia: contra o Panamá, no Maracanã, no dia 31; e contra o Egito, em Cleveland (EUA), no dia 6. A sequência de treinos e estes compromissos deixarão esta definição mais clara
Brazil 2018 FIFA World Cup Morocco Neymar Opening Match Brazil's Squad Coach's Announcement Friendly Matches Brazil Fans' Expectations
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Brazilian Defender Barboza Bids Farewell to Botafogo and Expresses Indebtedness to SupportersBrazilian football player Barboza, a defender, concluded his tenure with Botafogo by winning the match against Corinthians at the Nilton Santos Stadium. He expressed his gratitude towards the supporters for the affection received and reflected upon his successful journey at the club, where he won both the Brazilian and South American Championships.
Read more »
Brazilian National Team Squad for the 2022 FIFA World CupThe Brazilian National Team has announced their squad for the 2022 FIFA World Cup, with several experienced players and promising young talents. The squad includes goalkeeper Weverton, who has been a key player for the Brazilian team in recent years, and defender Léo Pereira, who has gained recognition for his consistency and leadership.
Read more »
Ancelotti on Neymar and Brazil's hopes for the World CupCarlo Ancelotti praised Neymar's importance to the team and his performance this year. Despite uncertainties and controversies in Brazilian football, Neymar was included in the final list of 26 players.
Read more »
Brazilian Soccer Team 2026 World Cup Squad Announced by Carlo AncelottiThe Brazilian soccer team has announced its 26-man squad for the 2026 World Cup, led by coach Carlo Ancelotti. The squad includes several experienced players and a few surprises.
Read more »