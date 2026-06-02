Brasileiros superam inadimplência e avançam na cultura de poupança e investimento

Enquanto a inadimplência atinge recorde no Brasil, milhões de pessoas buscam reorganizar suas finanças, poupar e investir. Reportagem mostra casos de superação, como o de Adriana Lourenzi, que saiu de R$ 50 mil em dívidas e conquistou um apartamento, além de planos de viagens. Dados revelam que 36% da população já consegue guardar dinheiro e o investimento na bolsa cresce, incluindo pequenos valores. Idosos também buscam capacitação digital para maior independência financeira.

Milhões de brasileiros buscam apoio para conseguir poupar dinheiro ao final do mês, pois enfrentam contas atrasadas. A inadimplência no país atinge um recorde, superando 83 milhões de pessoas.

A história da consultora comercial Adriana Lourenzi ilustra essa realidade. Há cinco anos, ela estava endividada em cerca de R$ 50 mil, com empréstimos e cartões de crédito. Com muito esforço, dedicando-se a um segundo emprego e estabelecendo metas para aumentar sua renda, ela conseguiu quitar grande parte de suas dívidas em menos de seis meses, negociando os valores restantes. Transformou-se de devedora em poupadora e alcançou um novo sonho: financiar um imóvel na planta.

Após encontrar a corretora e pedir o apartamento mais barato disponível, hoje ela tem um apartamento de 30 m² que já está sendo personalizado. No dia da entrega das chaves, a emoção foi intensa ao abrir a porta com a filha. O imóvel ainda não está totalmente montado, mas ela já traça novos planos para o dinheiro guardado, incluindo viagens, como conhecer a Bahia, e mantém uma visão de curto, médio e longo prazo para seus recursos.

O número de brasileiros que conseguem poupar e investir tem crescido gradualmente e já representa 36% da população, ou mais de 60 milhões de pessoas. A maior parte daqueles que guardam dinheiro possui renda mais alta, embora o percentual entre a população de menor renda também esteja aumentando, ainda que de forma mais modesta. O investimento na Bolsa de Valores também expandiu, com um crescimento de 33% nos últimos quatro anos.

Muitos iniciantes começam com valores baixos, a partir de R$ 50, o que destaca a importância de começar a investir cedo, segundo Marcelo Billi, superintendente de Educação da Anbima. Esse planejamento financeiro deve se adaptar às diferentes fases da vida, conforme os objetivos e desafios mudam. Para um grupo específico, o primeiro passo é vencer o medo da tecnologia. Em São Paulo, aulas de letramento digital são as mais procuradas em institutos que atendem idosos.

A aposentada Irene Alves de Oliveira frequenta essas aulas para se tornar mais independente, especialmente no uso do PIX, evitando idas frequentes ao banco. A aposentada Alaíde Duque da Silva também participa e, apesar de ainda não acessar sua conta pelo celular, sempre soube administrar seu salário como empregada doméstica, guardando valores pequenos mensalmente, como R$ 10, para evitar gastos desnecessários. Economistas recomendam que as pessoas planejem como desejam viver na aposentadoria, definindo metas de independência financeira desde a juventude.

Alaíde colocou seus planos em prática, viajando para locais como Pernambuco, Porto de Galinhas e para países como Itália, Alemanha e Argentina. A experiência mais marcante foi ver o Papa Francisco de perto no Vaticano em 2025, um momento que a fez chorar de emoção





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