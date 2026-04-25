Brasileiros Presos em Portugal com 900kg de Cocaína Escondida em Açúcar

Dois brasileiros foram presos em Portugal acusados de importar 900kg de cocaína do Brasil, escondida em um carregamento de açúcar no Porto de Leixões. A operação policial revelou uma rede criminosa complexa com empresas fictícias e intermediação de outros cidadãos.

Dois cidadãos brasileiros, identificados como Marcelo Sousa Costa e Douglas Soriano Júnior, foram detidos pelas autoridades portuguesas sob a acusação de envolvimento no tráfico internacional de drogas.

A prisão ocorreu no Porto de Leixões, no norte de Portugal, após a descoberta de 900 quilos de cocaína escondidos em um carregamento de açúcar proveniente do Brasil. A operação policial, conduzida pela Procuradoria da República da Comarca de Braga, revelou uma complexa rede de tráfico que envolvia a criação de empresas fictícias e a utilização de importações de alimentos como fachada para o transporte da droga.

De acordo com a acusação, Marcelo Sousa Costa atuava como o líder da organização, sendo responsável pela criação das empresas, pela coordenação das importações e pela gestão financeira do esquema. Douglas Soriano Júnior desempenhava o papel de principal auxiliar, cuidando das finanças e auxiliando Costa na tomada de decisões estratégicas.

A rede criminosa também contava com a participação de um cidadão português, encarregado de estabelecer as empresas de fachada, e de mais dois brasileiros, que atuavam como intermediários entre o português e Marcelo Sousa Costa, facilitando a comunicação e a logística do tráfico. A dupla planejava retornar ao Brasil no dia de sua prisão, o que sugere uma tentativa de fuga após a conclusão de uma operação de tráfico bem-sucedida.

A defesa dos acusados, no entanto, nega veementemente qualquer envolvimento de seus clientes nos crimes imputados, alegando que não há provas concretas que os liguem ao tráfico de drogas. A investigação continua em andamento, com as autoridades portuguesas buscando reunir mais evidências para comprovar a participação dos acusados no esquema criminoso e identificar outros possíveis envolvidos.

A descoberta desse carregamento de cocaína representa um duro golpe contra o tráfico de drogas entre o Brasil e a Europa, demonstrando a sofisticação das organizações criminosas e a necessidade de uma cooperação internacional mais eficaz para combater esse problema. A utilização de empresas fictícias e de importações de alimentos como disfarce para o tráfico de drogas é uma tática comum utilizada por essas organizações, o que dificulta a detecção e a apreensão da droga.

A prisão de Marcelo Sousa Costa e Douglas Soriano Júnior é um passo importante na desarticulação dessa rede criminosa, mas ainda há muito trabalho a ser feito para garantir que todos os envolvidos sejam levados à justiça e que o tráfico de drogas seja combatido de forma eficaz. A Procuradoria da República da Comarca de Braga está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades brasileiras para investigar a origem da droga e identificar os responsáveis pela produção e pelo transporte da cocaína.

A expectativa é que a cooperação entre os dois países possa levar à prisão de outros membros da organização criminosa e à desarticulação completa da rede de tráfico. A investigação também busca identificar os destinos da droga na Europa, para evitar que ela chegue às ruas e cause danos à saúde pública.

A apreensão de 900 quilos de cocaína representa um valor significativo no mercado ilegal de drogas, o que demonstra o potencial lucrativo do tráfico e a motivação das organizações criminosas para continuar operando. A luta contra o tráfico de drogas é um desafio complexo que exige a adoção de medidas abrangentes, incluindo o fortalecimento da segurança nas fronteiras, o combate à lavagem de dinheiro, a repressão ao tráfico e a prevenção do uso de drogas.

A conscientização da população sobre os riscos do uso de drogas também é fundamental para reduzir a demanda e, consequentemente, o tráfico. A prisão dos dois brasileiros em Portugal serve como um alerta para os riscos de se envolver com o tráfico de drogas, tanto para aqueles que produzem e transportam a droga quanto para aqueles que a consomem.

A pena para o tráfico internacional de drogas em Portugal pode variar de 10 a 30 anos de prisão, dependendo das circunstâncias do crime e do grau de envolvimento do acusado. A justiça portuguesa deverá analisar cuidadosamente as evidências apresentadas pela acusação e pela defesa para determinar a responsabilidade de Marcelo Sousa Costa e Douglas Soriano Júnior no tráfico de drogas e aplicar a pena adequada





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