Brasileiros empreendem nos EUA e superam burocracia e concorrência com sucesso

Milhares de brasileiros buscam o sonho americano abrindo negócios nos Estados Unidos, enfrentando desafios como burocracia, concorrência feroz e adaptação cultural. Com faturamentos milionários e estratégias flexíveis, eles provam que é possível prosperar, abandonando a síndrome de vira-lata.

Ao fincarem negócios em cidades americanas, eles se livram do labirinto burocrático nacional que, não raro, freia o ímpeto empreendedor. Muitos brasileiros buscam o sonho americano no empreendedorismo, superando burocracia, concorrência e desafios de adaptação.

Com faturamentos milionários e negócios variados, eles provam que, com jogo de cintura e informação, é possível prosperar nos EUA, abandonando a síndrome de vira-lata. As migrações sempre tiveram como motor a perspectiva de abrir o leque de oportunidades em um canto mais próspero do globo.

E assim vem sendo com os brasileiros que tomam o caminho dos Estados Unidos - estimados em 2 milhões hoje, entre legalizados e aqueles que vêm suando para conseguir o visto de residência e se estabelecer por lá. Uma fatia dos portadores de passaporte verde e amarelo que cruzam aquela cada vez mais impermeável fronteira parte em busca de empreender, uma aposta incerta que uma turma conseguiu vencer, alcançando faturamento alto e se espalhando por solo americano com negócios variados.

Segundo recentes dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), as franquias brasileiras registraram um salto de 37% em 2025, chegando a 4.200 unidades. A razão para empacotar a casa e se aventurar em um terreno cheio de códigos desconhecidos, correndo o risco de perder tudo, tem a ver também com a própria realidade brasileira - a maioria entrou no avião uma década atrás, quando não se vislumbrava nada de muito auspicioso no horizonte da economia daqui.

Ao fincarem negócios em cidades americanas, os brasileiros se livram do labirinto burocrático nacional, tão difícil de destrinchar e que, não raro, freia o ímpeto empreendedor. Mas desembarcar em território desconhecido impõe um período de aclimatação - muitos admitem ter subestimado a concorrência, que acabam descobrindo ser mais feroz por lá, e se atolado em regras tributárias complexas, sem espaço para a resolução de problemas na base do jeitinho.

Foi aí que o engenheiro Eduardo Morita, 56 anos, viu a chance de abrir em solo americano a Promart, uma aceleradora de franquias, área em que já atuava no Brasil, justamente para prestar serviço a gente que pena para se entender entre tantos formulários e certidões. Achávamos que nosso lugar na América era ser atendente de fast-food, mas essa síndrome de vira-lata foi superada e há muitos de nós crescendo por aqui, conta Morita, um dos veteranos ali, com duas décadas de estrada em Orlando.

Diante de tantos obstáculos a superar, estima-se que oito de cada dez brasileiros que voam para os Estados Unidos com a ideia de investir acabam fechando as portas em cinco anos. Um dos pontos que une os que conseguem percorrer caminho exitoso é o jogo de cintura para mudar a rota conforme as circunstâncias - uma delas, o vai e volta das tarifas impostas pelo governo de Donald Trump.

Sem dúvida que elas afetam mais os empresários ao sul do Equador, mas também os brasileiros que fazem a América precisam se ajustar. Um baque é no preço da matéria-prima que importam, como ocorreu com Igor Rodrigues, 49 anos, dono da HomePro, especializada em móveis para montar. A madeira que mandava trazer do Brasil encareceu e agora ele encomenda da China. Não foi o primeiro revés que testou sua capacidade de adaptação.

Em 2015, ao sair do interior do Paraná para se instalar na Flórida, gastou vultosa cifra em uma dezena de contêineres de armários - só não sabia que os americanos usam parafuso para tudo, enquanto ele oferecia a boa e velha cola. Resultado: um prejuízo milionário.

Quem quer ganhar dinheiro em um mercado desses deve ser muitíssimo bem informado, diz ele, que pulou de um faturamento de 6 milhões de reais em 2022 para uma projeção de mais de 70 milhões em 2026. Ainda que fronteiras mundo afora estejam menos abertas, brasileiros com capital para investir não têm dificuldade de passar pelos filtros da imigração - e os Estados Unidos são o destino preferencial, atrás apenas de Portugal.

Vários deles citam como vantagem o sistema tributário e as normas trabalhistas. Os encargos são bem menores aqui, o que dá fôlego para expandir, afirma Marcelo Riveiro, 56 anos, que inaugurou em 2019, ao lado da mulher, Cintia Marques, 42, a primeira de sete filiais do Boteco do Manolo na Flórida, depois de abrir uma dezena delas em shopping centers cariocas. Pois são as casas vizinhas a Disney, com a estética dos botequins do Rio, as que mais dão dinheiro.

Além dos exemplos citados, outros brasileiros também se destacam. Sergio Bosco Junior, 50, dono de uma gráfica no Brasil, apostou em uma rede de hambúrgueres na Flórida, a The Brave Burger, e não faz feio diante da concorrência. O plano é pular de três para trinta franquias até 2029. É como se os americanos vendessem feijoada para a gente, diz.

Donos do Boteco do Manolo, Marcelo Riveiro, 56, e Cintia Marques, 42, resolveram expandir a rede que tinham no Rio para solo americano, oferecendo casas de atmosfera carioca. Existe demanda aqui por experiências brasileiras, fala ele. A trajetória desses empreendedores mostra que, apesar das dificuldades, é possível construir negócios bem-sucedidos nos Estados Unidos, desde que se tenha preparo, informação e flexibilidade para se adaptar às regras locais e às oscilações do mercado.

A superação da síndrome de vira-lata é um passo fundamental para que os brasileiros possam competir de igual para igual e conquistar seu espaço no mercado americano





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