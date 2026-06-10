Brasileiros atrás dos norte-americanos em preço médio dos ingressos; procura por jogos da Seleção impulsiona mercado do Mundial

A pesquisa realizada pela plataforma de venda e revenda de ingressos para eventos ao vivo SeatGeek revelou que os Estados Unidos aparecem no topo da lista, com ticket médio de US$ 1.453 (cerca de R$ 7,3 mil). O Brasil ocupa a segunda posição, com média de US$ 1.316 (aproximadamente R$ 6,7 mil), seguido por Portugal, com US$ 1.237 (cerca de R$ 6,3 mil). A estreia dos norte-americanos contra o Paraguai, marcada para 12 de junho, registrou o ingresso mais caro da fase de grupos, com valor médio de US$ 1.765 (cerca de R$ 9 mil). Para especialistas, a combinação entre tradição, grandes estrelas e expectativa dos torcedores ajuda a explicar os números.

Brasil eiros só ficam atrás dos norte-americanos em preço médio dos ingressos; procura por jogos da Seleção impulsiona mercado do Mundial, segundo dados da plataforma de de venda e revenda de ingressos para eventos ao vivo SeatGeek.

Segundo a plataforma, os Estados Unidos aparecem no topo da lista, com ticket médio de US$ 1.453 (cerca de R$ 7,3 mil). O Brasil ocupa a segunda posição, com média de US$ 1.316 (aproximadamente R$ 6,7 mil), seguido por Portugal, com US$ 1.237 (cerca de R$ 6,3 mil). A estreia dos norte-americanos contra o Paraguai, marcada para 12 de junho, registrou o ingresso mais caro da fase de grupos, com valor médio de US$ 1.765 (cerca de R$ 9 mil).

Para especialistas, a combinação entre tradição, grandes estrelas e expectativa dos torcedores ajuda a explicar os números. Segundo Reginaldo Diniz, CEO da Agência End to End, a renovação da seleção portuguesa, a possível última Copa de nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar e Lionel Messi, além do interesse crescente do público norte-americano pelo futebol, contribuem para a valorização dos ingressos.

"A última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo e Neymar como protagonista, além do país da bola oval querer presenciar de perto quem se sai melhor dessas estrelas, explica talvez o interesse maior das respectivas torcidas no Mundial", diz Reginaldo De acordo com Robson Carlo, sócio-fundador da FutebolCard, os altos valores também refletem o uso do chamado preço dinâmico, modelo que ajusta o valor dos ingressos conforme a demanda. Segundo ele, a prática já é comum em diversos mercados internacionais e deve chegar ao futebol brasileiro nos próximos anos.

"O preço dinâmico ajusta o valor do ingresso de acordo com a procura. Apesar de poder encarecer as entradas, também pode reduzir preços quando a demanda fica abaixo do esperado", explicou.

"Nenhum país do mundo recebeu tantas pessoas, de tantos países diferentes, desde a sua independência, e não seria diferente no maior evento esportivo do mundo. A Copa de 1994 foi um marco na história do torneio, e essa será também.

Vão mais uma vez mostrar que nenhum país pode acolher tantos, se tantos lugares, quanto eles", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas. A expectativa é que o torneio registre um dos maiores fluxos internacionais de visitantes já vistos em uma Copa do Mundo





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Copa Do Mundo Ingressos Preço Médio Estados Unidos Brasil Portugal Tradição Estrelas Expectativa Torcedores Preço Dinâmico Fluxos Internacionais Copa De 1994 Copa Do Mundo De 1994 Jay-Z Roc Nation Sports Futebol Entretenimento Norte-Americano Brasil Portugal Copa Do Mundo Ingressos Preço Médio Estados Unidos Brasil Portugal Tradição Estrelas Expectativa Torcedores Preço Dinâmico Fluxos Internacionais Copa De 1994 Copa Do Mundo De 1994 Jay-Z Roc Nation Sports Futebol Entretenimento Norte-Americano Brasil Portugal Copa Do Mundo Ingressos Preço Médio Estados Unidos Brasil Portugal Tradição Estrelas Expectativa Torcedores Preço Dinâmico Fluxos Internacionais Copa De 1994 Copa Do Mundo De 1994 Jay-Z Roc Nation Sports Futebol Entretenimento Norte-Americano Brasil Portugal Copa Do Mundo Ingressos Preço Médio Estados Unidos Brasil Portugal Tradição Estrelas Expectativa Torcedores Preço Dinâmico Fluxos Internacionais Copa De 1994 Copa Do Mundo De 1994 Jay-Z Roc Nation Sports Futebol Entretenimento Norte-Americano Brasil Portugal Copa Do Mundo Ingressos Preço Médio Estados Unidos Brasil Portugal Tradição Estrelas Expectativa Torcedores Preço Dinâmico Fluxos Internacionais Copa De 1994 Copa Do Mundo De 1994 Jay-Z Roc Nation Sports Futebol Entretenimento Norte-Americano Brasil Portugal Copa Do Mundo Ingressos Preço Médio Estados Unidos Brasil Portugal Tradição Estrelas Expectativa Torcedores Preço Dinâmico Fluxos Internacionais Copa De 1994 Copa Do Mundo De 1994 Jay-Z Roc Nation Sports Futebol Entretenimento Norte-Americano Brasil Portugal Copa Do Mundo Ingressos Preço Médio Estados Unidos Brasil Portugal Tradição Estrelas Expectativa Torcedores Preço Dinâmico Fluxos Internacionais Copa De 1994 Copa Do Mundo De 1994 Jay-Z Roc Nation Sports Futebol Entretenimento Norte-Americano Brasil Portugal Copa Do Mundo Ingressos Preço Médio Estados Unidos Brasil Portugal Tradição Estrelas Expectativa Torcedores Preço Dinâmico Fluxos Internacionais Copa De 1994 Copa Do Mundo De 1994 Jay-Z Roc Nation Sports Futebol Entretenimento Norte-Americano Brasil Portugal Copa Do Mundo Ingressos Preço Médio Estados Unidos Brasil Portugal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Copa de 1970: baixe o pôster do terceiro título mundial da seleçãoCom uma das melhores seleções de todos os tempos, o Brasil conquistou o tri no México

Read more »

A emoção de esposa de Wesley ao falar de lesão que o tirou da CopaAmanda Martins desabafou sobre saída do marido do Mundial após lesão em amistoso da seleção

Read more »

Camisa do Brasil é eleita a segunda mais bonita da Copa por site americano; veja o rankingUniforme da Seleção Brasileira só fica atrás do da Seleção de Gana

Read more »

Copa de 1994: baixe o pôster do quarto título mundial da seleçãoSob o comando de Romário, Brasil conquista o tetracampeonato na final contra a Itália, nos Estados Unidos

Read more »