Brasileiras alertam sobre violência, roubo de dados e perfis falsos em aplicativos de namoro

Pesquisa revela que a maioria das mulheres brasileiras tem receios de violência física, fraude digital e perfis falsos ao usar apps de relacionamento, e destaca a importância da verificação facial para aumentar a confiança nas interações online.

Mulheres brasileiras que utilizam aplicativos de relacionamento para ampliar seu círculo social enfrentam, segundo recentes levantamentos, um conjunto de temores que podem ser decisivos na hora de transformar uma conversa virtual em um encontro presencial.

O estudo, realizado entre 18 e 24 de março de 2026, ouviu mais de 2.523 brasileiras com idades entre 18 e 35 anos, distribuídas em todas as regiões do país, e revelou que apenas 1% das entrevistadas se sente completamente segura ao marcar um encontro com alguém conhecido apenas online. Entre os principais receios apontados, 21% das participantes temem a violência física durante o primeiro encontro, enquanto 20% manifestam preocupação com o roubo de dados e golpes digitais e outros 20% temem se deparar com perfis falsos.

Situações de stalking e contatos indesejados também foram citadas por 19% das mulheres, indicando que o medo de assédio persistente acompanha a experiência nas plataformas digitais





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