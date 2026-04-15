Brasileira sedada denuncia abuso sexual por enfermeiro em hospital português

Maíza Dias, 50 anos, relata ter sido vítima de abuso sexual por um enfermeiro enquanto estava sob efeito de sedativos em um hospital em Portugal. O profissional foi afastado após a denúncia, que está sendo investigada pela Polícia Judiciária. A vítima clama por apoio legal e psicológico diante do trauma.

Uma brasileira de 50 anos, identificada como Maíza Dias, denunciou ter sido vítima de abuso sexual por parte de um enfermeiro enquanto estava sedada no Hospital Beatriz Ângelo, em Portugal . O incidente ocorreu enquanto Maíza se recuperava de procedimentos cirúrgicos delicados. Segundo seu relato à imprensa, ela estava sob efeito de sedativos e não conseguia se mover ou falar durante o ataque. O enfermeiro teria se aproximado de seu leito, descoberto seu corpo e apalpado seus seios.

Maíza descreveu o momento de terror em que abriu os olhos e percebeu a ação do profissional, temendo que ele pudesse envenenar sua soro. Ela relata ter sentido dores nos mamilos e que, apesar de estar anestesiada da cintura para baixo, não tem certeza se o abuso se estendeu a outras partes do corpo, o que a leva a considerar o ato como estupro. A brasileira também questiona a conduta do enfermeiro ao fechar a cortina do leito, mesmo diante de uma câmera visível. Após o ocorrido, Maíza registrou a queixa na Polícia de Segurança Pública (PSP), que encaminhou o caso à Polícia Judiciária (PJ). Ela conseguiu identificar o suspeito, um homem de aproximadamente 42 anos, com as características de calvo, olhos claros, branco e com tatuagem. O enfermeiro foi detido por uma noite e, posteriormente, afastado de suas funções hospitalares pela PJ, com a proibição de contato com Maíza e seu local de trabalho. A vítima entregou o sutiã como prova e a PJ coletou amostras de DNA do suspeito e da região dos seios de Maíza, que não foram lavados para preservar a evidência. O hospital, por sua vez, demonstrou pouca proatividade em prestar suporte à vítima, segundo seu relato, preocupando-se mais com a continuidade de suas cirurgias do que com o trauma sofrido. Maíza enfrenta dificuldades em obter apoio legal e psicológico, com um advogado tendo aceitado seu caso pro bono e a disponibilidade de um psicólogo apenas daqui a seis meses. Ela expressa medo e insegurança, temendo represálias e a dificuldade em provar sua palavra contra a do agressor, além da preocupação com a possibilidade de outras vítimas não terem consciência do abuso. A situação é descrita como traumática, impactando sua capacidade de trabalhar, especialmente em sua profissão como cuidadora de idosos. Maíza relata noites insones e a constante busca por notícias sobre o andamento do caso, evidenciando o profundo abalo emocional que a situação lhe causou





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