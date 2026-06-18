Brasileirão na Copa: Maurício, do Palmeiras, lidera ranking de jogadores do Brasileiro na seleção

Maurício, do Palmeiras, é o primeiro líder do ranking Brasileirão na Copa após marcar pelo Paraguai na primeira rodada. Dos 32 convocados, apenas 18 atuaram, e o meia palmeirense se destaca com um gol. Confira os critérios e as avaliações dos outros jogadores.

O GLOBO apresentou a iniciativa "Brasileirão na Copa", um ranking desenvolvido para acompanhar e avaliar o desempenho dos jogadores do Campeonato Brasileiro que participam da Copa do Mundo de 2026.

A edição de 2026 estabeleceu um recorde histórico com 32 convocados de clubes brasileiros, superando os 27 do Mundial de 1974. Esses atletas estão distribuídos em cinco seleções sul-americanas - Argentina, Brasil, Colômbia, Equador e Paraguai - e uma europeia, representada por Memphis Depay, da Holanda, que atua no futebol brasileiro.

A pontuação de cada jogador é calculada com base em múltiplos critérios: resultado da partida (vitória, empate, derrota, fase de classificação), ações ofensivas (gols, assistências, finalizações) e defensivas (desarmes, interceptações, duelos ganhos), além de uma nota atribuída pela reportagem do GLOBO. Na primeira rodada da fase de grupos, apenas 18 dos 32 jogadores entraram em campo, e somente um balançou as redes: Maurício, do Palmeiras, que marcou o gol do Paraguai na derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos.

Contudo, Bobadilla, do São Paulo, também marcou, mas contra, sendo o destaque negativo da lista. Nenhum jogador deu passe para gol. Apesar disso, outros atletas tiveram performances sólidas, como Plata (Flamengo) pelo Equador, Canobbio (Fluminense) e De la Cruz (Flamengo) pelo Uruguai, e Arias (Palmeiras) pela Colômbia, única seleção entre as que possuem jogadores do Brasileirão a vencer na rodada.

O gol marcado por Maurício acabou pesando a favor do meia palmeirense, que lidera o ranking inicial, já que não houve desempenhos excepcionais que superassem essa marca. A estrutura de pontuação inclui: vitória como titular (3 pontos), vitória entrando no decorrer (2 pontos), empate (1 ponto), classificação por fase atuando (3 pontos) ou sem atuar (1,5 ponto); minutos jogados (ex: 60 minutos = 0,6 pontos); gol (4 pontos), assistência (2 pontos), finalização no gol (0,5), finalização para fora ou bloqueada (0,2); desarmes/bloqueios/interceptações (0,5), duelos ganhos (0,2), passes certos (ex: 90% = 0,9 pontos) e defesa de goleiro (2).

O ranking tem como objetivo oferecer aos leitores uma análise comparativa do rendimento desses atletas durante a competição, utilizando critérios objetivos e supervisão jornalística. A primeira rodada também trouxe análises individuais detalhadas: Danilo Santos (Flamengo) foi elogiado por reestabelecer a solidez defensiva no lado direito do Brasil ao entrar no segundo tempo. Gómez (Flamengo) teve atuação sólida, mas com pouco tempo para impacto.

Gerson (Flamengo) ficou devendo no collectively do Brasil, mas pontuou por ações defensivas e por ganhar dez disputas de bola. Maurício (Palmeiras) foi um dos poucos que se salvou no Paraguai, marcando um gol de honra. Gómez (Palmeiras) foi envolvido pelo ataque americano, com falhas defensivas, mas ganhou duelos pelo alto. Cáceres (Palmeiras) e Alonso (Flamengo) não foram eficientes para conter o ataque dos EUA.

Bobadilla (São Paulo) marcou contra e sofreu quatro dribles, mas acertou 90% dos passes. Alan Franco (Atlético-MG) fez partida segura no primeiro tempo. Com isso, a competição promete acompanhar a evolução desses jogadores ao longo das próximas rodadas, destacando o impacto dos atletas do futebol brasileiro no cenário mundial





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasileirão Na Copa Maurício Palmeiras Ranking Jogadores Brasileiros Copa 2026 Copa Do Mundo 2026 Palmeiras Flamengo Fluminense

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Convocados do Palmeiras têm estreias discretas na Copa e brilho isoladoOs jogadores do Palmeiras convocados para a Copa do Mundo tiveram participações discretas em suas primeiras partidas pelas seleções

Read more »

Colômbia estreia na Copa hoje com quatro jogadores da Série A do BrasileirãoArias, Carrascal, Portilla e Andrés Gómez representam clubes brasileiros na seleção colombiana; outros três já tiveram passagens pelo Brasileirão

Read more »

Certezas pré-Copa desmoronam, e Seleção precisa se reinventar ainda na 1ª fase da CopaO desempenho ruim contra o Marrocos e a situação de Neymar trouxeram ao ambiente da Seleção ainda mais dúvidas do que na véspera do Mundial

Read more »

Flamengo tem pontuação abaixo da meta por título do Brasileirão | FlamengoRubro-Negro trabalha com ferramenta para projetar desempenho ao longo da temporada

Read more »