Brasil x Haiti: da Revolução dos Escravizados à Copa do Mundo de 2026

Descubra como a história do Haiti - da primeira república negra independente ao apoio a Simón Bolívar, da compra da Louisiana pelos EUA à missão de paz brasileira - influencia o confronto com a seleção brasileira na Copa de 2026.

A seleção brasileira de futebol tem um novo desafio na Copa do Mundo de 2026: nesta sexta‑feira, 19 de junho, enfrentará o Haiti na segunda rodada da fase de grupos.

Apesar de ainda ser pouco lembrado nas manchetes esportivas, o Haiti carrega uma história surpreendente que remonta ao início do século XIX, quando se tornou a primeira república negra independente do mundo, após uma revolta de escravizados que derrotou a potência colonizadora francesa. Essa conquista não só alterou o mapa político das Américas, mas também influenciou profundamente outras nações, desde o apoio a Simón Bolívar nas lutas de independência sul‑americanas até a negociação que levou à compra da Louisiana por parte dos Estados Unidos.

A seguir, alguns fatos pouco conhecidos que ajudam a entender a importância desse adversário em campo. Segundo o historiador Everaldo Andrade, professor da Universidade de São Paulo e autor da obra "Haiti: dois séculos de história", o pequeno país caribenho manteve uma aliança estratégica com Simón Bolívar. Alexandre Pétion, então presidente haitiano, enviou armas, navios e apoio logístico ao libertador venezuelano, ação que acabou por transformar a postura de Bolívar em relação à escravidão.

"Ele [Bolívar] passou a defender a libertação dos escravos, algo que não defendia antes", destaca Andrade, apontando que o suporte haitiano foi decisivo para que o ideário libertário se expandisse ao longo das campanhas independentistas na América do Sul. Além do impacto nas revoluções latino‑americanas, a independência haitiana teve repercussões cruciais para a história dos Estados Unidos.

A derrota das forças napoleônicas no Caribe enfraqueceu os planos de expansão do então primeiro cônsul francês, levando‑o a vender o vasto território da Louisiana em 1803. A transação, conhecida como Compra da Louisiana, acrescentou quase metade do território atual dos EUA, estendendo‑se desde o Golfo do México até as fronteiras próximas ao Canadá. Sem a resistência haitiana, a França talvez não tivesse sido forçada a abrir mão da colônia, alterando o cenário geopolítico norte‑americano.

No século XXI, o Haiti voltou a figurar nos laços bilaterais entre Brasil e América Latina, desta vez por meio da presença militar brasileira. Entre 2004 e 2017, o Exército do Brasil comandou a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), mobilizando mais de 36 mil soldados ao longo de treze anos.

A missão, iniciada após a queda do presidente Jean‑Bertrand Aristide, visava garantir a segurança do país e apoiar a reconstrução após o devastador terremoto de 2010. Embora o Brasil tenha assumido o comando da intervenção proposta pelos Estados Unidos na ONU, a atuação brasileira ainda gera opiniões divergentes: para alguns haitianos, a presença das tropas trouxe estabilidade e solidariedade cultural, principalmente pelo vínculo do futebol; para outros, simboliza uma intervenção militar indesejada que reforçou a violência.

Para os fãs de futebol haitianos, a passagem da seleção brasileira pelos seus estádios evoca entusiasmo e esperança. As ruas de Porto Príncipe se enchem de cores e cânticos quando os jogadores brasileiros cruzam a capital, reforçando laços de afeto que transcendem a história turbulenta.

Contudo, o legado do Haiti não se resume ao esporte. Como o primeiro país a proclamar a libertação dos escravizados, o Haiti tornou‑se símbolo de resistência negra em todo o continente, inspirando movimentos de negritude e afirmando o direito à identidade africana em uma época ainda dominada pela escravidão.

Essa herança permanece viva nas manifestações culturais, nos debates políticos e, agora, também nos gramados da Copa do Mundo, onde a luta por reconhecimento e igualdade continuará a se manifestar em cada partida





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