Brasil x Haiti: Confronto marcado para às 21h30 (de Brasília)

A Seleção Brasileira está prestes a enfrentar o Haiti na Copa do Mundo, com o confronto marcado para às 21h30 (de Brasília). A transmissão da emissora começa a partir das 20h30, com um pré-jogo direto do estádio, recheado de informações sobre as duas seleções.

A Seleção Brasil eira está prestes a enfrentar o Haiti na Copa do Mundo, com o confronto marcado para às 21h30 (de Brasília). A transmissão da emissora começa a partir das 20h30, com um pré-jogo direto do estádio, recheado de informações sobre as duas seleções.

O narrador Everaldo Marques e os comentaristas Ana Thaís Matos, Cris Rozeira, Denilson e Junior estarão no comando da cobertura. A partida será transmitida na TV Globo, com a apresentação do programa 'Central da Copa' após o jogo.

Além disso, a TV Globo também transmitirá as partidas da Turquia e do Paraguai pelo Grupo D. A Seleção Brasileira segue sem o atacante Neymar, que permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de sua recuperação física. A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados.

Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasil Haiti Copa Do Mundo Neymar Seleção Brasileira

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brasil x Haiti: a missão com general Heleno e Tarcísio que marcou a história do paísPaíses que se enfrentam na Copa do Mundo têm trajetória de aproximação desde 2004, quando o Brasil assumiu liderança da missão de paz da ONU no Haiti

Read more »

Gato vidente Milu prevê resultado do Brasil contra o HaitiO gato Milu, que acertou o empate do Brasil contra o Marrocos na Copa do Mundo de 2026, agora fez nova previsão para o jogo contra o Haiti. Em vídeo viralizado, o animal escolheu o pote com a bandeira brasileira, indicando vitória. Internautas reagiram com humor e esperança. O tutor Natan Pinheiro compartilhou o registro.

Read more »

Brasil x Haiti Palpite - Análise e odds (19/06)Confira os melhores palpites para Brasil x Haiti, sexta (19) às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Pensilvânia, pela Copa do Mundo 2026.

Read more »

Maestro Júnior aponta escalação ideal para Brasil x HaitiAncelotti terá uma nova chance para mostrar a força do Brasil na Copa do Mundo, nesta sexta, quando enfrenta o Haiti, às 21h30 (de Brasília)

Read more »