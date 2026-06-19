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Brasil x Haiti: Confronto marcado para às 21h30 (de Brasília)

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Brasil x Haiti: Confronto marcado para às 21h30 (de Brasília)
BrasilHaitiCopa Do Mundo
📆6/19/2026 9:22 AM
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A Seleção Brasileira está prestes a enfrentar o Haiti na Copa do Mundo, com o confronto marcado para às 21h30 (de Brasília). A transmissão da emissora começa a partir das 20h30, com um pré-jogo direto do estádio, recheado de informações sobre as duas seleções.

A Seleção Brasil eira está prestes a enfrentar o Haiti na Copa do Mundo, com o confronto marcado para às 21h30 (de Brasília). A transmissão da emissora começa a partir das 20h30, com um pré-jogo direto do estádio, recheado de informações sobre as duas seleções.

O narrador Everaldo Marques e os comentaristas Ana Thaís Matos, Cris Rozeira, Denilson e Junior estarão no comando da cobertura. A partida será transmitida na TV Globo, com a apresentação do programa 'Central da Copa' após o jogo.

Além disso, a TV Globo também transmitirá as partidas da Turquia e do Paraguai pelo Grupo D. A Seleção Brasileira segue sem o atacante Neymar, que permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de sua recuperação física. A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados.

Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação

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Brasil Haiti Copa Do Mundo Neymar Seleção Brasileira

 

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