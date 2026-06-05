Brasil vence República Dominicana na Liga das Nações Feminina de Vôlei

O Brasil conquistou uma vitória importante na Liga das Nações Feminina de Vôlei ao vencer a República Dominicana por 3 sets a 1. A ponteira Tainara foi a maior pontuadora da partida com 20 pontos. O Brasil agora tem um dia de folga e voltará às quadras no sábado para enfrentar a Bulgária.

O Brasil venceu a República Dominicana por 3 sets a 1 na noite desta quinta-feira no ginásio Nilson Nelson em Brasília pela segunda rodada da Liga das Nações Feminina de Vôlei.

O destaque do jogo foi a ponteira Tainara que com 20 pontos foi a maior pontuadora da partida marcando a vitória seguida do Brasil. Na quarta-feira as brasileiras estraram com vitória sobre a República Dominicana e agora ganham um dia de folga e voltam às quadras no sábado para enfrentar a Bulgária mesma adversária da República Dominicana nesta sexta-feira. A República Dominicana começou melhor e manteve uma vantagem no placar no primeiro set.

Já no final o Brasil virou o marcador. Entretanto a diferença passou a ser mínima com as equipes se revezando na liderança. As dominicanas chegaram ao primeiro set point e fecharam a parcial. O segundo set foi completamente diferente do primeiro.

O Brasil foi superior do início ao fim. A equipe construiu uma vantagem tranquila e não teve dificuldades. As adversárias também não conseguiram se impor e apresentar perigo para as brasileiras. O terceiro e o quarto set seguiram o mesmo cenário do segundo.

No terceiro o Brasil abriu 14 pontos de vantagem fazendo sua parcial mais dominante. No último set o Brasil se manteve superior e fechou o jogo sem dificuldades





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