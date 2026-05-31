Brasil vence Panamá em amistoso no Maracanã com show de Vinícius Júnior

Vinícius Júnior brilha com gol e assistência na vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá, no último teste antes da Copa América.

A Seleção Brasileira realizou seu último amistoso em solo nacional antes do embarque para os Estados Unidos, enfrentando o Panamá no Maracanã na noite deste domingo.

O destaque da partida foi Vinícius Júnior, que viveu uma das melhores atuações com a camisa amarelinha. Logo no primeiro minuto de jogo, o atacante do Real Madrid recebeu a bola pelo meio, limpou a marcação e mandou um foguete de fora da área para superar o goleiro Orlando Mosquera, abrindo o placar. O gol precoce deu confiança ao Brasil, que passou a controlar as ações ofensivas.

Vinícius continuou em ritmo frenético, atormentando a defesa panamenha com dribles e arrancadas pela ponta esquerda. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o camisa 7 voltou a brilhar. Em lance individual após receber passe de Alex Sandro, limpou a marcação de dois defensores dentro da área e bateu para o gol. A arbitragem, no entanto, creditou o tento a Casemiro, que desviou de cabeça.

Independentemente da autoria, a jogada demonstrou a habilidade e o poder de decisão de Vinícius Júnior. Diferentemente de outras partidas, ele se manteve fixo na esquerda, enquanto Luiz Henrique, Raphinha e Matheus Cunha também guardaram suas posições, resultando em um ataque menos móvel do que o comum na etapa inicial. Mesmo assim, a Seleção foi eficiente e criou diversas chances.

No intervalo, o técnico Carlo Ancelotti promoveu uma mudança radical, substituindo todos os jogadores, com exceção de Léo Pereira, que permaneceu em campo. A nova formação testou diferentes peças e arranjos táticos, visando a preparação para a Copa América. Embora o ritmo tenha diminuído na segunda etapa, o Brasil manteve o controle e não sofreu grandes sustos. A vitória por 2 a 0 foi um teste positivo para a equipe, que agora segue para os Estados Unidos com boas impressões.

Vinícius Júnior, com sua atuação de gala, deixou sua marca e se consolidou como uma das principais armas ofensivas da seleção canarinho. A torcida no Maracanã pôde celebrar mais uma vez o talento do jovem astro, que promete ser peça-chave nos próximos desafios





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