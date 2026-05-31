Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Brasil vence Panamá com gol de Vinícius Júnior

Esportes News

Brasil vence Panamá com gol de Vinícius Júnior
BrasilPanamáVinícius Júnior
📆5/31/2026 10:11 PM
📰Lance!
36 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 35% · Publisher: 51%

O Brasil venceu o Panamá por 1 a 0, com um gol de Vinícius Júnior. O jogo foi marcado por várias oportunidades perdidas por ambos os times, mas o Brasil conseguiu aproveitar as suas chances e abrir o placar.

O jogo entre Brasil e Panamá foi marcado por várias oportunidades perdidas por ambos os times. No entanto, foi o Brasil que conseguiu abrir o placar com um gol de Vinícius Júnior .

O atacante brasileiro aproveitou uma assistência de Casemiro e marcou um belo gol de fora da área, ao ângulo superior esquerdo. O gol foi um dos momentos mais emocionantes do jogo, mas o Panamá teve várias oportunidades de igualar o placar. Apesar disso, o Brasil manteve a liderança e conseguiu manter a vitória. O jogo foi uma disputa intensa entre os dois times, com ambos os lados criando oportunidades de gol.

No entanto, foi o Brasil que conseguiu aproveitar as suas chances e abrir o placar. O Panamá teve várias oportunidades de igualar o placar, mas o Brasil manteve a liderança e conseguiu manter a vitória. O jogo foi um desafio para os dois times, mas o Brasil conseguiu sair vitorioso

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Brasil Panamá Vinícius Júnior Gol Futebol

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brasil x Panamá: onde assistir, horário e escalações do amistosoBrasil x Panamá: onde assistir, horário e escalações do amistosoBrasil e Panamá se enfrentam neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo.
Read more »

Ancelotti confirma escalação do Brasil para o amistoso contra o Panamá; vejaAncelotti confirma escalação do Brasil para o amistoso contra o Panamá; vejaAlisson volta e dupla de zaga reserva entra diante de desfalques de defensores na final da Liga dos Campeões
Read more »

Brasil x Panamá: IA crava goleada no MaracanãBrasil x Panamá: IA crava goleada no MaracanãBrasil enfrentará o Panamá no Maracanã e inteligência artificial crava placar elástico com jogo tranquilo para Amarelinha
Read more »

Maracanã será palco do amistoso Brasil x Panamá e destaca disparidade econômicaMaracanã será palco do amistoso Brasil x Panamá e destaca disparidade econômicaO amistoso preparatório entre Brasil e Panamá, marcado para o próximo domingo no Maracanã, mostra não só a expectativa sobre o mapa tático de Carlo Ancelotti, mas também uma enorme diferença econômica entre os jogadores. Enquanto a seleção brasileira conta com estrelas que somam mais de 909 milhões de euros em valor de mercado, o Panamá leva apenas cerca de 35 milhões. Os principais craques brasileiros, como Vinicius Jr., Raphinha e Gabriel Magalhães, lideram o ranking de valor, destacando o abismo financeiro que existe entre as duas equipes.
Read more »



Render Time: 2026-06-01 01:10:44