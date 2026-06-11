Brasil vence o Irã por 3 sets a 1 na VNL

A Seleção Brasileira venceu o Irã por 3 sets a 1 na primeira rodada da primeira semana da VNL, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O destaque da partida foi o oposto Darlan, com 18 pontos e um ataque de 75% de aproveitamento.

Brasil venceu o Irã por 3 sets a 1 nesta quarta-feira (10), no Ginásio Nilson Nelson , em Brasília. A partida foi válida pela primeira rodada da primeira semana da VNL .

As parciais do triunfo brasileiro foram de 25/21, 23/25, 25/15 e 25/23. O oposto Darlan foi o destaque da partida. Com 18 pontos e um ataque de 75% de aproveitamento, ele foi o maior pontuador da equipe. O jogo começou tranquilo para o Brasil, apesar do forte ataque iraniano, o time de Bernardinho não se deixou abalar pela pressão e fechou o primeiro set em vantagem.

Na segunda parcial, a equipe voltou mais desatenta e sofreu com o time adversário. Os visitantes foram melhores e, apesar do placar acirrado, conseguiram empatar o jogo. O terceiro set foi o melhor para a Seleção Brasileira. A equipe consertou os erros da parcial anterior, foi mais eficiente e se manteve a frente do placar em todos os momentos.

Com isso, conseguiu fechar a etapa com dez pontos de vantagem. O último set começou melhor para os iranianos. A equipe conseguiu fazer mais pontos e chegou a criar uma vantagem de cinco pontos no 17 a 12. O Brasil então reagiu e, em uma sequência de ataques, conseguiu virar a partida.

O time de Bernardinho chegou aos 25 pontos e fechou o duelo por 3 sets a 1. A Seleção Brasileira volta às quadras nesta quinta (11), às 20h (de Brasília), para encarar a Bélgica, novamente no Ginásio Nilson Nelson





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasil VNL Irã Ginásio Nilson Nelson Bernardinho Darlan Primeira Rodada Primeira Semana Primeira Parcial Segunda Parcial Terceira Parcial Quarta Parcial Vitorioso Destaque Ataque Pontuação Vantagem Reviravolta Bélgica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seleção do Irã poderá entrar nos EUA um dia antes dos jogos da CopaDepartamento de segurança interna desmente informações anteriores e afirma que equipe poderá chegar na véspera de cada partida do mundial

Read more »

Trump diz que Irã demorou para negociar e irá 'pagar o preço'Ameaça do presidente americano acontece após nova troca de ataques no Oriente Médio

Read more »

Irã ameaça interromper partidas na Copa do Mundo por bandeiras não autorizadas ou cânticos contra seleçãoO Irã, por meio do ministro dos Esportes Ahmad Donyamali, informou à FIFA que interromperá seus jogos na Copa do Mundo se houver exibição de bandeiras não oficiais ou cânticos contra a seleção. A medida ocorre em meio a críticas e protestos contra a participação iraniana, incluindo a partida contra o Egito que foi designada como 'Jogo do Orgulho' LGBTQIA+.

Read more »

Brasil vence Irã e soma seus primeiros três pontos na VNLA Seleção Brasileira venceu o Irã na VNL 2026, com parciais 25/21, 23/25, 25/15 e 25/23. Após estar em desvantagem na primeira e na última parcial, a equipe mostrou resistência para virar o placar na reta final.

Read more »