Brasil vence Haiti, lidera Grupo C e fica perto da classificação às oitavas da Copa

Seleção brasileira derrota o Haiti por 3 a 0, assume a ponta do Grupo C e depende de um empate contra a Escócia para garantir vaga nas oitavas. Confira a situação do grupo e os cenários para a classificação.

A Seleção Brasil eira garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo após uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Haiti , em partida realizada na noite desta sexta-feira (19).

Com o resultado, o Brasil somou quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo C. A equipe precisa apenas de um empate em seu próximo jogo, contra a Escócia, na quarta-feira (24), para assegurar a vaga nas oitavas de final. A situação do grupo foi definida também pela vitória de Marrocos sobre a Escócia, no mesmo dia, o que deixou brasileiros e marroquinos empatados em pontos. Marrocos, no entanto, ocupa a segunda posição devido ao melhor saldo de gols.

A Escócia está em terceiro lugar, com três pontos, enquanto o Haiti segue sem pontos e já está eliminado da competição. Uma curiosidade apontada por análises estatísticas é que, mesmo perdendo o último jogo e combinado com uma vitória de Marrocos, o Brasil não seria ultrapassado pela Escócia e ainda se classificaria, embora na segunda posição.

Contudo, uma derrota brasileira somada a um triunfo marroquino poderia rebaixar a seleção ao terceiro lugar, o que deixaria sua classificação dependendo dos resultados de outros grupos, já que apenas os dois primeiros de cada chave garantem vaga diretamente, enquanto os oito melhores terceiros colocados também avançam. De acordo com a Opta, especialista em dados esportivos, com quatro pontos a probabilidade de classificação é elevada.

A liderança do grupo também traz vantagens logísticas: o primeiro colocado jogará a segunda fase em uma cidade mais próxima, enquanto o segundo precisará se deslocar para Monterrey, no México. Além disso, em termos esportivos, terminar em segundo pode significar enfrentar um adversário considerado mais acessível, como o segundo colocado do Grupo F, que envolve Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, em vez do líder daquele grupo.

Portanto, o empate contra a Escócia parece ser o objetivo mais seguro tanto para garantir a classificação quanto para otimizar as condições na fase de mata-mata





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