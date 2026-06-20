Brasil vence Haiti e reassume liderança do Grupo C na Copa do Mundo

Com dois gols anulados e três confirmados, Seleção Brasileira domina o Haiti e se prepara para duelo decisivo contra a Escócia.
A impaciência de Carlo Ancelotti após o empate amargo do Brasil contra o Marrocos, na primeira rodada da Copa do Mundo, ficou na lembrança dos torcedores.
Nesta sexta-feira, porém, o cenário foi completamente diferente. Com um semblante mais amistoso e palavras de incentivo, o técnico da Seleção Brasileira elogiou o desempenho da equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, no Philadelphia Stadium.
"O time jogou melhor na primeira parte, com mais qualidade, mais intensidade. Acertamos na frente, melhoramos. Mas ainda temos que evoluir para o próximo jogo. Dois gols foram anulados por impedimento, por pouco.
A equipe jogou bem", afirmou Ancelotti, em entrevista coletiva após a partida. O Brasil dominou o jogo desde o início, com posse de bola superior e criação de diversas oportunidades. O primeiro gol saiu aos 15 minutos, após uma jogada trabalhada pelo meio-campo, finalizada com precisão por Matheus Cunha. O atacante, que vinha sendo criticado, mostrou serviço e calou os detratores.
O segundo gol veio em uma cobrança de falta ensaiada, com Rayan completando de cabeça. Já no segundo tempo, Endrick, o jovem prodígio, marcou o terceiro após uma arrancada individual. A vitória colocou o Brasil na liderança do Grupo C, com quatro pontos, um a mais que a Escócia e o Marrocos. O Haiti, eliminado, soma zero pontos.
Na última rodada, o Brasil enfrenta a Escócia, em um jogo que pode definir a primeira posição da chave. Os escoceses também venceram o Marrocos por 2 a 1, mantendo-se vivos na luta pela classificação. O duelo será simultâneo à partida entre Marrocos e Haiti. Ancelotti já alertou para a dificuldade do próximo adversário.
"A Escócia é uma equipe forte, organizada e que joga com intensidade. Precisaremos estar concentrados do início ao fim. Mas confio no meu grupo. Temos potencial para vencer e garantir a liderança", disse o técnico.
A torcida brasileira, que lotou o estádio, apoiou o time do começo ao fim. Nas redes sociais, a atuação de Matheus Cunha foi um dos assuntos mais comentados. Muitos torcedores destacaram sua melhora em relação ao primeiro jogo.
"Hoje ele mostrou a que veio. Esperamos que continue assim", escreveu um internauta. Já Denílson, ex-jogador e comentarista, criticou outro atleta: "Esperava mais de determinado jogador. Ele precisa render mais para vestir a camisa da seleção.
" A análise de especialistas aponta que Ancelotti conseguiu transformar a confiança de Matheus Cunha em gols, algo que a torcida esperava desde a convocação. Além disso, a entrada de jovens como Rayan e Endrick na lista histórica da Seleção em Copas do Mundo é um sinal de renovação. O Brasil, agora, foca no jogo decisivo contra a Escócia. Uma vitória garante a primeira posição do grupo e um confronto teoricamente mais acessível nas oitavas de final.
Ancelotti deve manter a base do time, mas pode fazer ajustes pontuais para surpreender os escoceses. A expectativa é de mais um grande jogo da Seleção Brasileira
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