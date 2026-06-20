Brasil vence Haiti e garante vaga no mata-mata da Copa do Mundo

No décimo dia da Copa do Mundo, Brasil venceu o Haiti por 3 a 0, com show de Matheus Cunha e Vini Jr., e garantiu classificação ao mata-mata. Estados Unidos e Marrocos também avançaram, enquanto Turquia e Haiti foram eliminados.
O décimo dia da Copa do Mundo foi marcado por emoções fortes, com a Seleção Brasil eira conquistando sua primeira vitória e garantindo vaga no mata-mata.
Com um show de Matheus Cunha e Vini Jr., o Brasil venceu o Haiti por 3 a 0 na Filadélfia. Os gols saíram ainda no primeiro tempo, com Cunha marcando duas vezes e Vini Jr. completando o placar. A partida começou com o Brasil pressionando e explorando passes em profundidade para furar a retranca haitiana. Após o intervalo, o ritmo caiu, mas o resultado já estava garantido.
Com quatro pontos, a equipe de Carlo Ancelotti lidera o Grupo C e agora se prepara para enfrentar a Escócia na próxima quarta-feira, em Miami, para assegurar a liderança isolada. Outro destaque do dia foi a classificação dos Estados Unidos como anfitriões. Após golear o Paraguai na estreia, os americanos venceram a Austrália por 2 a 0 em Seattle, com gols de Cameron Burgess (contra) e Alex Freeman, ambos no primeiro tempo.
Com esse resultado, os Estados Unidos garantiram vaga no mata-mata pela segunda edição consecutiva. A melhor campanha do país no novo formato foi em 2002, quando chegou às quartas de final. A torcida americana comemorou a classificação antecipada e agora aguarda o próximo adversário. Marrocos também fez história ao vencer a Escócia por 1 a 0, com o gol mais rápido da Copa do Mundo até agora.
Saibari, que já havia marcado contra o Brasil na estreia, recebeu lançamento de Barahim Díaz e finalizou na diagonal, aos 58 segundos de jogo. Com quatro pontos, os marroquinos estão perto da classificação e igualaram Nigéria e Gana como as equipes africanas com mais vitórias em Mundiais (seis). Enquanto isso, o Paraguai surpreendeu a Turquia ao vencer por 1 a 0 em Santa Clara, com gol de Matías Galarza no primeiro minuto.
Com a derrota, a Turquia foi eliminada da competição, juntando-se ao Haiti como as primeiras seleções a deixar o torneio. O Paraguai ainda sonha com a vaga e precisa vencer a Austrália na última rodada para voltar ao mata-mata após 16 anos. O dia também foi marcado por análises e expectativas. Casagrande comentou que o Brasil 'precisa convencer' apesar da vitória, enquanto Ancelotti garantiu que Neymar estará disponível para o jogo contra a Escócia.
A classificação do Brasil aliviou a pressão sobre a equipe, mas ainda há ajustes a fazer. A competição segue com emoções e surpresas, e os fãs aguardam ansiosos pelos próximos jogos
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