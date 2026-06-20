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Brasil vence Haiti e fica perto da classificação na Copa do Mundo

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Brasil vence Haiti e fica perto da classificação na Copa do Mundo
Copa Do MundoBrasilHaiti
📆6/20/2026 11:26 AM
📰jornalodia
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A Seleção Brasileira derrotou o Haiti na segunda rodada do Grupo C e agora depende de resultados na próxima rodada para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, que terá fase de mata-mata antes das oitavas.

A Seleção Brasileira deu um passo fundamental rumo à classificação para a segunda fase da Copa do Mundo após vencer o Haiti em partida válida pela segunda rodada do Grupo C . O jogo, realizado na Filadélfia, terminou com vitória brasileira, um resultado que coloca o Brasil em uma situação confortável, mas não definitiva, no grupo.

A equipe depende agora de uma combinação de resultados para garantir sua vaga nas oitavas de final, formato inédito nesta edição da competição, que introduz uma fase de mata-mata antes dos confrontationos tradicionais das oitavas. O próximo confronto do Brasil será contra a Escócia, na quarta-feira (24), às 19h, em Miami, e este jogo pode sacramentar a classificação ou adiar a definição para a última rodada. Se vencer, a equipe assegura a primeira colocação do grupo.

Em caso de empate ou derrota, a situação fica mais complexa, mas ainda possível, dependendo do resultado do outro jogo da chave, entre Marrocos e Haiti. O Brasil tem atualmente 3 pontos e um saldo de gols positivo, enquanto Marrocos tem 1 ponto. Uma vitória sobre a Escócia, combinada com um empate ou vitória de Marrocos sobre o Haiti, garantiria a liderança.

Se o Brasil perder para a Escócia, pode ser ultrapassado pelos escoceses e também por Marrocos, caso os marroquinos vençam. No entanto, mesmo terminando em terceiro, a Seleção ainda terá chances de avançar, pois os oito melhores terceiros colocados também se classificam para a fase de mata-mata. Essa nova regra beneficia equipes que eventualmente não consigam a classificação direta, mas que mantenham um desempenho competitivo.

O Haiti, por sua vez, está praticamente eliminado, pois mesmo vencendo Marrocos, dificilmente alcançaria os três pontos, e seu saldo de gols é muito negativo. A partida contra o Haiti foi dominada pelo Brasil, que soube converter suas oportunidades e mostrar solidez defensiva, apesar de alguns moments de susto. A vitória trouxe alívio ao torcedor e mostrou que a equipe, apesar de algumas críticas pela atuação inconsistente no primeiro jogo, é capaz de reagir e buscar resultados.

Agora, a atenção se volta para a preparação para o jogo contra a Escócia, onde a equipe precisará de concentração máxima para evitar surpresas. O técnico e os jogadores têm destacado a importância de manter o foco e a humildade, lembrando que o futebol pode reservar reviravoltas. A moral está elevada após a vitória, mas a responsabilidade aumentou, já que a torcida espera uma classificação sem sustos.

O Brasil tem tradição na competição e chega a mais uma Copa como um dos favoritos, mas a听取 sobre o rendimento da equipe começam a aparecer, principalmente pela falta de um futebol convincente no primeiro jogo. Apesar disso, o histórico e a qualidade individual dos jogadores são fatores que pesam a favor. O Grupo C mostra-se equilibrado, com Escócia e Marrocos também aspirando a uma vaga, o que torna a próxima rodada decisiva e cheia de expectativas.

A imprensa e os analistas já debatem os cenários possíveis e as simulações para a classificação, enquanto os jogadores treinam intensamente em Miami, local da próxima partida. A Copa do Mundo, com seu novo formato, promete emoções até o último minuto da fase de grupos, e o Brasil quer garantir sua vaga com antecipação para evitar desgastes e pressões adicionais.

A vitória sobre o Haiti foi um começo, mas a verdadeira prova será contra a Escócia, um adversário mais organizado e perigoso. Venceu quem soube aproveitar as chances e teve a tranquilidade para administrar o resultado, características que o Brasil demonstrou em alguns momentos, mas que precisa manter por 90 minutos. A torcida brasileira espalhada pelos Estados Unidos acompanha com atenção e vai lotar o estádio em Miami para empurrar a equipe.

A confiança está renovada, mas o respeito ao adversário é total. O sonho do hexacampeonato segue vivo, e cada vitória nesta fase inicial é um degrau importante rumo ao objetivo final

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Copa Do Mundo Brasil Haiti Grupo C Classificação Oitavas De Final

 

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