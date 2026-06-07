Brasil vence Egito por 2 a 1 no último jogo antes da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira conquistou uma vitória importante no amistoso contra o Egito, com gols de Endrick e Bruno Guimarães. O próximo compromisso da seleção será a estreia no Mundial contra Marrocos.
O Brasil venceu o Egito por 2 a 1 no amistoso deste sábado (6), no Cleveland Browns Stadium, em Cleveland, no último jogo da Seleção antes da Copa do Mundo.
Bruno Guimarães abriu o placar após roubar a bola da defesa adversária e finalizar, mas logo depois, o meia egípcio Zico aproveitou um passe errado de Marquinhos e empatou o duelo. O desempenho ficou mais ofensivo na segunda etapa, com as entradas de jogadores descansados: após o intervalo, Endrick fez o gol da vitória, aproveitando bom passe de Raphinha. A equipe africana tentou equilibrar as ações na reta final do confronto, mas sem sucesso.
O próximo compromisso da seleção brasileira será a estreia no Mundial contra Marrocos, no próximo sábado (13), às 19h, no estádio MetLife, em Nova Jersey. O Brasil ainda vai enfrentar o Haiti e a Escócia, nos dias 19 e 24, respectivamente, nos duelos restantes pelo grupo C. O Brasil começou o jogo buscando o ataque e marcando os defensores adversários.
Logo aos três minutos, o time recuperou a posse no campo egípcio e Vini Jr tentou passe para Igor Thiago, mas a bola foi forte e sobrou nos pés de Paquetá, que finalizou para a linha de fundo. Na sequência, o Egito chegou com perigo: Hassan tocou para Fatouh pela esquerda. O jogador tentou o cruzamento rasteiro, mas ninguém chegou para finalizar.
Logo depois, a Seleção se aproveitou novamente da pressão na saída de bola, com Bruno Guimarães desarmando Lasheen na entrada da área e mandando para o gol, abrindo o placar aos seis minutos. No entanto, não demorou para a equipe africana empatar: aos 10 minutos, Marquinhos tocou para trás e Zico aproveitou para pegar a bola e chutar, igualando o marcador.
A equipe de Ancelotti tentou permanecer no campo de ataque e manter a posse de bola, enquanto o Egito partia nos contra-ataques. Aos 25 minutos, Vini Jr recebeu grande lançamento de Raphinha, ficou cara a cara e chutou, mas o goleiro Shobeir fechou o ângulo e defendeu. Logo depois, o camisa 7 da seleção fez boa jogada individual e tocou para Raphinha, que finalizou cruzado para outra defesa de Shobeir. A Seleção seguia tendo mais chances.
Aos 32 minutos, Paquetá lançou Raphinha na área, que bagunçou Ibrahim e chutou para o goleiro egípcio desviar. Depois, Igor Thiago recebeu de Bruno Guimarães e chutou para boa defesa de Shobeir.
No entanto, a melhor chance de retomar a frente do placar veio aos 41 minutos: Igor Thiago recebeu lançamento na área, foi travado e a bola rolou em direção ao gol, mas Vini Jr não conseguiu alcançá-la e a defesa afastou o perigo. O time voltou para o segundo tempo com muitas modificações: apenas Raphinha permaneceu em campo após o intervalo.
E foi o jogador do Barcelona que quase desviou para o fundo do gol aos cinco minutos, após Luiz Henrique driblar e chutar cruzado. Logo depois, no entanto, Raphinha recebeu a bola na esquerda e tocou para Endrick marcar o segundo da Seleção. O Egito ainda teve uma chance aos 18 minutos: Fahout cruzou fechado e Weverton espalmou para longe. Apesar disso, a equipe brasileira continuou pressionando o adversário e acumulando chances de ampliar o marcador.
Na reta final do segundo tempo, a seleção egípcia também trocou quase todos os atletas do seu time, colocando em campo, inclusive, o craque Mohamed Salah, ex-Liverpool. No entanto, o time de Ancelotti conseguiu controlar as chegadas dos adversários. Aos 41 minutos, Danilo, do Botafogo, tentou passe pelo alto para Gabriel Martinelli, mas Shobeir saiu para pegar a bola e evitar o gol.
Já nos acréscimos, Zizo recebeu na entrada da área e chutou com perigo, mas a bola saiu por cima da meta de Weverton
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