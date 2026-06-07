Brasil vence Egito em amistoso e Ancelotti reforça confiança para a Copa do Mundo

Seleção Brasileira derrota o Egito por 2 a 1 em Cleveland, com gol decisivo de Endrick. Técnico Carlo Ancelotti elogia atuação nos primeiros 60 minutos, mas aponta problemas no controle da partida no final. Disputa no ataque segue aberta, e dupla Vinícius e Raphinha recebe destaque. Equipe se prepara para estreia contra o Marrocos no dia 13.

A Seleção Brasil eira conquistou uma vitória importante na reta final de preparação para a Copa do Mundo ao derrotar o Egito por 2 a 1 em amistoso realizado na noite deste sábado, em Cleveland, nos Estados Unidos.

O resultado, embora não tenha sido uma goleada, deixou boas impressões para o técnico Carlo Ancelotti, que viu na equipe sinais promissores às vésperas da estreia no Mundial. O jogo foi marcado por uma atuação consistente do Brasil durante os primeiros 60 minutos, com domínio territorial, pressão alta e bom funcionamento ofensivo.

No entanto, o time sofreu um apagão nos minutos finais, permitindo a reação do Egito e criando uma preocupação com a capacidade de administrar uma vantagem. Apesar disso, o saldo positivo foram os 60 minutos iniciais, que reforçaram a confiança do treinador no trabalho desenvolvido. O gol da vitória foi marcado por Endrick, que saiu do banco de reservas e mostrou novamente sua eficácia como finalizador, aumentando a disputa por uma vaga no ataque titular.

Ancelotti, porém, manteve a discrição sobre a escalação final, destacando que valoriza as diferentes características de cada jogador e que a concorrência segue aberta. Ele elogiou a dupla Vinícius Jr. e Raphinha, que atuou mais próxima neste amistoso e funcionou bem, mas não confirmou se será a escolhada para a estreia contra o Marrocos, no dia 13, em Nova Jersey. O Brasil está no Grupo C e enfrentará ainda Haiti e Escócia na fase de grupos.

O treinador italiano fez uma análise detalhada da partida, apontando os pontos fortes e as falhas a serem corrigidas. Ele destacou que a equipe executou com qualidade o plano de jogo durante a maior parte do confronto, principalmente no que diz respeito à intensidade, à pressão alta e ao comportamento coletivo.

"Sessenta minutos de jogo foram um jogo muito bom, a nível defensivo, a nível ofensivo, pressionamos alto, a equipe jogou com intensidade, respeitando o plano de jogo", afirmou Ancelotti. No entanto, ele fez uma ressalva sobre os últimos 30 minutos, quando o Brasil perdeu o controle da partida.

"Nos últimos 30 minutos, eu acho que a equipe precisava ter mais controle, segurar mais a posse, forçamos um pouco mais o ataque na profundidade quando não precisávamos disso, porque a equipe estava ganhando", analisou. Essa oscilação no rendimento foi um sinal de alerta, mostrando que ainda há trabalho a ser feito na gestão de uma partida, especialmente em competições de alto nível como a Copa do Mundo.

Um dos principais assuntos abordados por Ancelotti foi a situação dos atacantes, especialmente após o gol decisivo de Endrick. O jovem atacante, de 17 anos, saiu do banco e marcou mais uma vez, reforçando sua candidatura a uma vaga no time titular. O técnico elogiou suas qualidades: "O Endrick tem essa qualidade, é muito potente, bem posicionado na área, tem oportunidade, marcou um gol importante para nós".

No entanto, ele imediatamente equilibrou a discussão ao destacar o papel de Matheus Cunha, que pode não ter a mesma eficiência na finalização, mas é fundamental na construção das jogadas.

"O Mateus Cunha pode não finalizar como o Endrick, mas é muito importante para a construção do jogo", explicou. Essa declaração mostra que a briga por uma vaga no ataque está longe de ser resolvida e que Ancelotti deve considerar as características específicas de cada jogador na montagem do esquema tático. Enquanto isso, a dupla Vinícius Jr. e Raphinha recebeu elogios pela sintonia e pela atuação ofensiva, o que pode influenciar as decisões finais.

Além das questões ofensivas, Ancelotti também comentou sobre os desdobramentos da lesão do lateral Wesley, que preocupa a comissão técnica. O treinador confirmou que Danilo pode atuar em todas as posições da defesa e que, neste momento, deve ser utilizado como lateral-direito para suprir a ausência. Ele também mencionou a possibilidade de Ibañez, que já jogou contra o Panamá, ser uma opção.

"Agora, de momento, são estas as soluções para a lesão do Wesley. Mas, repito, vamos esperar o diagnóstico e depois vamos tomar a decisão necessária", disse. Ele ainda fez um comentário interessante sobre o Egito, que mudou seu sistema tático no segundo tempo, passando a jogar com três zagueiros e tornando-se mais defensivo. Para Ancelotti, essa adaptação dificultou a vida do Brasil, que encontrou menos espaços.

"Eles podem defender com quatro zagueiros no fundo, com cinco, sem nenhum problema. E para nós foi mais difícil na segunda parte encontrar a solução", observou. Com o último amistoso concluído, a Seleção Brasileira entra na reta final de preparação para a Copa do Mundo. Ancelotti admitiu que já tem em mente a escalação que pretende utilizar na estreia contra o Marrocos, mas preferiu não revelá-la.

A sensação geral é de que o time chega cada vez mais próximo da formação ideal, embora ainda existam dúvidas sobre alguns jogadores. O técnico destacou a importância do banco de reservas e das cinco substituições permitidas no Mundial, considerando-as recursos valiosos.

"Os recursos no banco da seleção são muito, muito importantes. Temos que aproveitar isso, sem nenhum tipo de dúvida", afirmou. O ambiente na equipe é descrito como muito bom, e a confiança vem crescendo a cada treino e jogo preparatório. Agora, a partir deste sábado, a comissão técnica terá uma semana para ajustar os detalhes, definir a escalação e preparar os jogadores psicologicamente para a estreia.

O Brasil busca seu sexto título mundial e inicia a trajetória em busca desse objetivo contra o Marrocos, no dia 13 de novembro





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