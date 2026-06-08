Brasil vence as italianas por 3 sets a 2 na Liga das Nações

A equipe do Brasil não disputou ao menos um amistoso durante esta temporada, em contraste com alguns de seus adversários. Como resultado, a equipe se encontrou ao longo dos jogos e a vitória por 3 sets a 2 sobre as italianas foi o ápice. Zé Roberto, o técnico, comentou sobre a semana produtiva e a necessidade de correr atrás do prejuízo. A ponteira Gabi, segunda melhor jogadora do mundo em 2025, foi poupada devido a uma temporada desgastante e uma lesão na lombar. A equipe agora se concentra nos treinamentos para a segunda semana da Liga das Nações.

A equipe do Brasil não disputou ao menos um amistoso durante esta temporada, em contraste com alguns de seus adversários. Como resultado, a equipe se encontrou ao longo dos jogos e a vitória por 3 sets a 2 sobre as italianas foi o ápice.

Zé Roberto, o técnico, comentou sobre a semana produtiva e a necessidade de correr atrás do prejuízo. A ponteira Gabi, segunda melhor jogadora do mundo em 2025, foi poupada devido a uma temporada desgastante e uma lesão na lombar. A equipe agora se concentra nos treinamentos para a segunda semana da Liga das Nações.

A primeira rodada terminou com uma vitória por 3 sets a 2 sobre as italianas, e a equipe se prepara para enfrentar a França e a China nas próximas rodadas





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