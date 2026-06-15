Brasil vence Argentina na Liga das Nações de Vôlei

A seleção brasileira de vôlei masculino conquistou uma emocionante vitória sobre a Argentina na Liga das Nações de Vôlei (VNL), com um resultado de 3 a 2. A Argentina liderou a partida inicialmente, com um excelente side-out e um saque agressivo, mas o Brasil conseguiu se organizar melhor e virar o jogo.

A seleção brasileira de vôlei masculino enfrentou a Argentina na Liga das Nações de Vôlei ( VNL ) e conseguiu uma emocionante virada para vencer por 3 a 2.

Apesar da derrota, os principais atacantes do jogo foram argentinos, liderados por Vicentin, que marcou 24 pontos. Armoa Morel, novo reforço do Sada Cruzeiro, contribuiu com 18 bolas no chão. Os levantadores Sanchez e De Cecco também brilharam na distribuição de jogo. Do lado brasileiro, Judson foi o principal pontuador do jogo, com 13 bolas no chão.

Com o resultado, o Brasil alcança os 11 pontos e lidera a classificação da VNL masculina. A Argentina, com quatro derrotas, continua zerada em pontos e aparece em último lugar na tabela. A próxima rodada da VNL masculina ocorre a partir do dia 24 de junho, com o Brasil enfrentando Ucrânia, Itália, Eslovênia e Canadá em Ljubljana, na Eslovênia, e a Argentina enfrentando Alemanha, China, Turquia e Polônia em Gliwice, na Polônia





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